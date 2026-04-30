Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 30-4: Tiếp tục giảm sâu

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 30-4, chưa dừng đà giảm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất cơ bản, đồng USD mạnh lên, lãi suất trái phiếu tăng...

Giá vàng hôm nay tiếp tục suy yếu

Khoảng 6 giờ ngày 30-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới dao động quanh mức 4.549 USD/ounce, giảm khoảng 61 USD so với mức đỉnh phiên đêm trước là 4.610 USD/ounce.

Đà giảm của giá vàng hôm nay diễn ra khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5%–3,75% lần thứ ba liên tiếp. Thị trường đánh giá đây có thể là cuộc họp cuối cùng của ông Jerome Powell trong vai trò Chủ tịch FED.

Mặt khác, sự gia tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ cùng với những lo ngại về lạm phát đã hạn chế nhu cầu mua vào kim loại quý này.

Mặc dù giá vàng điều chỉnh giảm, nhu cầu từ khu vực chính thức vẫn rất vững chắc. Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương toàn cầu đã bổ sung vàng vào dự trữ với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm qua. Tổng lượng vàng mua ròng quý I/2026 đạt khoảng 244 tấn, tăng so với 208 tấn của quý trước.

Trên các thị trường tài chính liên quan, chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng mạnh, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện dao động ở mức khoảng 4,4%, tạo thêm áp lực lên giá vàng hôm nay .

Giới phân tích nhận định với việc đồng USD mạnh lên, lãi suất trái phiếu tăng và FED duy trì lập trường thận trọng, áp lực bán ra đối với vàng vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

