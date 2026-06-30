Giá vàng hôm nay suy yếu

Khoảng 6 giờ ngày 30-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay dao động trong vùng 4.015 USD/ounce, giảm khoảng 55 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.070 USD/ounce.

Sự sụt giảm của giá vàng xuất phát chủ yếu từ đà tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,1%, trong khi Dow Jones đóng cửa trên mốc 52.000 điểm, lập kỷ lục mới.

Nhiều người đã tập trung vốn vào cổ phiếu, khiến dòng tiền chảy vào vàng bị hạn chế. Giá vàng hôm nay sụt giảm là tất yếu.

Thay vì đóng vai trò tài sản trú ẩn an toàn truyền thống trước căng thẳng Mỹ - Iran, vàng bị giao dịch chủ yếu như những tài sản nhạy cảm với lãi suất.

Các nhà giao dịch lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ lâu hơn dự kiến.

Điều này đã đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,4%, đồng thời sự phục hồi của giá dầu làm tăng áp lực lạm phát, khiến nhà đầu tư ưu tiên vốn cho kênh lãi suất hơn là vàng.