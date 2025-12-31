HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 31-12: Tăng lên rồi bất ngờ giảm sâu

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 31-12, biến động rất mạnh giữa lúc tình hình chính trị quốc tế nóng lên

Giá vàng hôm nay 31-12: Lao lên rồi bất ngờ giảm sâu - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay biến động mạnh

Đêm qua, thị trường vàng quốc tế chứng kiến phiên giao dịch với biến động khó lường. Giá vàng thế giới có lúc tăng rất mạnh nhưng sau đó bất ngờ lao xuống.

Đến 6 giờ 30 phút ngày 31-12 (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay rơi xuống mức 4.338 USD/ounce, giảm 62 USD so với đỉnh cao nhất trong phiên là 4.400 USD/ounce.

Diễn biến này diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Sáng kiến hòa bình Nga-Ukraine gặp trở ngại mới khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc máy bay không người lái Ukraine nhắm vào dinh thự của ông.

Quân đội Mỹ tấn công một bến cảng ở Venezuela liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy. Mỹ cảnh báo Iran rằng nếu nước này tái thiết chương trình hạt nhân.

Những thông tin này đã thúc đẩy nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Giá vàng thế giới có lúc tăng hàng chục USD /ounce là tất yếu. Tuy nhiên, áp lực chốt lời mạnh mẽ sau chuỗi tăng mạnh đã đẩy giá vàng hôm nay giảm sâu.

Giá vàng hôm nay 31-12: Lao lên rồi bất ngờ giảm sâu - Ảnh 2.

Tiệm vàng nộp thuế giá trị gia tăng như thế nào?

Tiệm vàng nộp thuế giá trị gia tăng như thế nào?

(NLĐO) - Điều mà các tiệm vàng cần chú ý là thuế giá trị gia tăng được tính trên chênh lệch giá mua - bán.

Nhiều quy định mới về xử phạt trong mua bán vàng miếng từ năm 2026

(NLĐO)- Mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép, sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán, mua vàng không qua tài khoản... bị phạt đến 20 triệu đồng.

Sáng 30-12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm đến 5,5 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 30-12, đồng loạt giảm rất mạnh theo đà lao dốc của giá vàng thế giới

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
