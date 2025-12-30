HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 30-12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm đến 5,5 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giao dịch sáng nay, 30-12, đồng loạt giảm rất mạnh theo đà lao dốc của giá vàng thế giới

Sáng 30-12, các doanh nghiệp SJC, DOJI, PNJ cùng điều chỉnh giá vàng miếng SJC còn 152,2 triệu đồng/lượng, bán ra 154,2 triệu đồng/lượng - giảm mạnh 5,5 triệu đồng so với sáng hôm qua.

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lao dốc, khi được các công ty công bố mua vào chỉ còn 147,5 triệu đồng/lượng, bán ra 150,5 triệu đồng/lượng - giảm 5,5 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Đây là mức giảm sốc của giá vàng trong nước tính trong một ngày, sau chuỗi tăng nóng liên tiếp thời gian qua.

Sáng 30-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt thẳng đứng - Ảnh 1.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đi xuống trong lúc vàng thế giới cũng bị bán tháo. Tính đến 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.354 USD/ounce, phục hồi khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng, song vẫn giảm gần 200 USD/ounce so với phiên trước. Chỉ trong một phiên, giá vàng thế giới rớt thẳng đứng trước áp lực chốt lời ồ ạt của nhà đầu tư.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 70%.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết chỉ còn khoảng 138,4 triệu đồng/lượng.

Sáng 30-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt thẳng đứng - Ảnh 2.

Mỗi lượng vàng trong nước giảm hơn 5 triệu đồng


giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng miếng SJC
