Tối 30-12, giá vàng miếng SJC tăng trở lại, vẫn thấp nhất trong 3 tuần

Tối 30-12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 152,7 triệu đồng/lượng, bán ra 154,7 triệu đồng/lượng – tăng trở lại 500.000 đồng so với buổi sáng – sau khi rớt hàng triệu đồng chỉ trong 1 ngày.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% phục hồi với tốc độ chậm hơn, khi được các công ty giao dịch mua vào 147,8 triệu đồng/lượng, bán ra 150,8 triệu đồng/lượng – tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Sáng nay, giá vàng trong nước giảm sốc theo đà đi xuống của giá thế giới, mất hơn 5,5 triệu đồng so với mức đỉnh của ngày hôm qua. Dù phục hồi nhẹ vào cuối ngày, giá vàng vẫn đang ở mức thấp nhất trong 3 tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.386 USD/ounce, phục hồi khoảng 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Trong một phiên, giá vàng mất tới 200 USD/ounce trước áp lực chốt lời ồ ạt của nhà đầu tư.

Giá vàng trong nước tăng trở lại vào cuối ngày

Theo giới phân tích, giá vàng bị bán tháo khi nhà đầu tư chốt lời sau khi tăng rất mạnh - 70% từ đầu năm tới nay.

Trong báo cáo chiến lược năm 2026, Công ty chứng khoán MBS phân tích, giá vàng đã có những biến động mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2025, tăng mạnh từ tháng 8 đến tháng 10 (tăng 32,4% từ đáy lên đỉnh). Các nguyên nhân chính là thuế nhập khẩu của Mỹ, bất ổn địa chính trị toàn cầu và lực mua lớn của các ngân hàng trung ương.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho rằng sau khi tăng 60% từ đầu năm, giá vàng có thể tiếp tục tăng 5 - 15% nữa trong năm 2026, đạt mức 4.500 – 5.000 USD/ounce. Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm, căng thẳng địa chính trị tăng cao và nhu cầu tài sản an toàn của nhà đầu tư sẽ tạo ra điều kiện đặc biệt thuận lợi cho vàng trong năm 2026.

Thống kê của WGC, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 634 tấn vàng từ đầu năm tới nay, ít hơn so với năm ngoái, nhưng tốc độ mua đã được đẩy mạnh hơn từ đầu quý IV/2025. Dự kiến tổng lượng mua vào vẫn đạt xấp xỉ 970 tấn trong năm 2025.

Khi nhu cầu phòng trừ rủi ro còn là ưu tiên của nhà đầu tư toàn cầu, đà tăng của vàng nhiều khả năng tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, nhu cầu trang sức hoặc các sản phẩm công nghệ liên quan đến vàng có thể giảm do giá cao.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết chỉ còn khoảng 139,5 triệu đồng/lượng.