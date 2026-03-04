Giá vàng hôm nay, 4-3: Vàng thế giới giảm gần 300 USD

Giá vàng hôm nay giảm rất mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 4-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.089 USD/ounce, giảm đáng kể so với mức đỉnh trong phiên trước đó. Cụ thể, kim loại quý này đã giảm gần 291 USD từ mức cao nhất 5.380 USD/ounce trong phiên giao dịch đêm qua, tương ứng mức giảm khoảng 5%-6%.

Đà suy giảm mạnh mẽ này phản ánh hoạt động bán chốt lời tích cực từ các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng vọt gần đây, đồng thời chịu áp lực từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng sáu tuần qua, đạt quanh 99 điểm vào ngày 3-3, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn hướng về đồng USD trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng duy trì ở mức khoảng 4%, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng khiến một số nhà đầu tư hạn chế mua vào.

Ngoài ra, giá bạc cũng chịu tác động tương tự, giảm mạnh khoảng 5-10 USD/ounce, giao dịch quanh mức 80-83 USD/ounce tùy thời điểm.

Trước đó, trong ngày 3-3 giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cũng điều chỉnh giảm. Các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào khoảng 185,2 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 188,2 triệu đồng/lượng, giảm 2-3 triệu đồng/lượng so với mức trước đó. Vàng nhẫn trơn 9999 cũng giảm tương ứng, dao động quanh 184-188 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Tuy giá vàng giảm mạnh nhưng giới phân tích vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với giá vàng, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn từ các ngân hàng trung ương, lạm phát tiềm ẩn do giá năng lượng tăng. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ diễn biến chỉ số USD, lãi suất trái phiếu Mỹ và tin tức địa chính trị để đánh giá hướng đi tiếp theo của giá vàng và bạc.