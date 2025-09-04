HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 4-9: Tiếp tục lập kỷ lục mới

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 4-9, tiếp tục đà tăng khi dữ liệu việc làm tại Mỹ suy yếu, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn của các nhà đầu tư.

Giá vàng hôm nay 4-9: Tiếp tục lập kỷ lục mới - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tiếp tục nóng lên

Tính đến 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đạt 3.563 USD/ounce, tăng 33 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.530 USD/ounce).

Trong khi đó, giá vàng tương lai giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 37 USD, đạt 3.630 USD/ounce.

Báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy số lượng việc làm trong tháng 6 giảm xuống còn 7,437 triệu, thấp hơn so với tháng trước. Thông tin này phản ánh thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu chững lại, với hoạt động tuyển dụng giảm rõ rệt, củng cố quan điểm lạc quan của các nhà đầu tư đối với vàng.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô khác cũng góp phần thúc đẩy giá vàng. Lãi suất trái phiếu toàn cầu tăng do lo ngại về lạm phát, tình trạng bán nợ chính phủ và các vấn đề liên quan đến kỷ luật tài khóa. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm hiện tiến sát mốc 5%, trong khi lãi suất trái phiếu tại Anh, Úc và Nhật Bản cũng tăng mạnh.

Mặc dù lãi suất trái phiếu tăng thường không phải là yếu tố tích cực cho vàng, nhưng trong bối cảnh hiện tại, vàng vẫn được hưởng lợi nhờ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn.

Lịch sử cho thấy tháng 9 và tháng 10 thường là giai đoạn khó khăn đối với thị trường chứng khoán và tiền tệ. Điều này càng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh bảo toàn vốn.

Tại Việt Nam, cuối ngày 3-9, giá vàng SJC được bán ra ở mức 133,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 128,1 triệu đồng/lượng.

    Thông báo