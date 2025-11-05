HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 5-11: "Bốc hơi" rất mạnh

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay chưa dừng đà lao dốc khi đồng USD tăng giá dữ dội, trong lúc thị trường chứng khoán quốc tế chao đảo.

Giá vàng hôm nay 5-11: "Bốc hơi" rất mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Khoảng 6 giờ sáng 5-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế rơi về 3.936 USD/ounce, giảm tới 64 USD so với đỉnh 4.000 USD/ounce đạt được trong phiên giao dịch đêm qua. Giá vàng giao tháng 12 cũng lao dốc 37 USD, chốt ở mức 3.976 USD/ounce

Nguyên nhân chính đẩy giá vàng "bốc hơi" nằm ở chỉ số Dollar Index (DXY) – thước đo sức mạnh đồng USD vọt lên 106,8 điểm, mức cao nhất trong gần sáu tháng qua. Sự tăng tốc của USD khiến vàng, vốn định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác, dẫn đến làn sóng bán tháo mạnh mẽ.

Dù thị trường chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ với chỉ số Dow Jones mất hơn 400 điểm, S&P 500 giảm 1,2% và Nasdaq lao dốc 1,8% trong, tâm lý e ngại rủi ro gia tăng nhưng vàng vẫn không giữ vững vai trò "trú ẩn an toàn". Thay vào đó, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển sang trái phiếu chính phủ Mỹ, khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên tới 4,35%. Yếu tố này khiến giá vàng hôm nay gánh thêm áp lực sụt giảm.

Trước đó, tại Việt Nam, trong ngày 4-11, giao dịch tại các tiệm vàng lớn ở TP HCM và Hà Nội khá trầm lắng, phần lớn khách chỉ theo dõi thay vì mua bán. Một số chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh về vùng 3.850 USD/ounce nếu USD duy trì đà tăng giá.

Giá vàng hôm nay 5-11: "Bốc hơi" rất mạnh - Ảnh 2.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn
