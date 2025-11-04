Sáng 4-11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 4-11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO)- Giá vàng miếng SJC sáng nay giảm đến 800.000 đồng/lượng so với hôm qua, trong khi giá vàng nhẫn, vàng trang sức 99,99% cũng giảm 500.000 đồng/lượng

Sáng 4-11, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC 146,2 triệu đồng/lượng mua vào, 148,2 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 800.000 đồng so với hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng miếng SJC mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 149,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức thấp hơn - 145,2 triệu đồng/lượng mua vào, 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC giao dịch quanh mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào, 145,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tiếp tục có sự khác biệt giữa các thương hiệu. Trong đó, một số đơn vị giao dịch vàng ở mức rất cao, như: Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 149,5 triệu đồng/lượng - cao hơn 3 triệu đồng so với giá tại Công ty SJC.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh , người tiêu dùng nên lưu ý - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng mỗi lượng so với sáng 3-11

Theo ghi nhận, giá vàng trong nước đi xuống cùng chiều với giá vàng trên thị trường quốc tế. Lúc 9 giờ 30 sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.981 USD/ounce, giảm thêm 25 USD so với mức đóng cửa ở thị trường Mỹ. 

Đêm qua, thị trường vàng chấn động với thông tin Trung Quốc hủy bỏ ưu đãi thuế vàng tồn tại từ lâu. Theo đó, các nhà bán lẻ sẽ không còn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi bán vàng.

Động thái này nhằm tăng thu ngân sách trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực, song dự báo sẽ đẩy chi phí mua vàng lên cao đối với người tiêu dùng nội địa ở quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Điều này có thể làm giảm nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc, gián tiếp gây áp lực giảm giá toàn cầu.

Việc giảm bớt căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc cũng làm suy yếu vai trò trú ẩn của vàng. Đồng thời, đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Từ đó, nhiều người hạn chế mua vàng. Giá vàng hôm nay gánh thêm sức ép đi xuống.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 4-11: Tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 4-11: Tiếp tục giảm mạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 4-11, tiếp tục lao dốc trong bối cảnh Trung Quốc hủy bỏ ưu đãi thuế cho người bán vàng, thương mại Mỹ - Trung Quốc bớt căng thẳng...

Tối 3-11, giá vàng miếng SJC tăng trở lại

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bất ngờ tăng trở lại, trong đó vàng miếng SJC chạm 149 triệu đồng/lượng.

Công ty đào vàng lớn nhất Việt Nam giữa cơn sốt giá vàng lập đỉnh

(NLĐO)- Năm 2025, công ty đặt kế hoạch sản xuất 60.716 tấn quặng đồng, 30.000 tấn đồng cathode, 173.681 tấn quặng sắt, 806 kg vàng, 2.751 kg bạc...

vàng nhẫn giá vàng vàng trang sức giá vàng miếng SJC vàng 9999
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo