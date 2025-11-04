Sáng 4-11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Sáng 4-11, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC 146,2 triệu đồng/lượng mua vào, 148,2 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 800.000 đồng so với hôm qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch giá vàng miếng SJC mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 149,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mức thấp hơn - 145,2 triệu đồng/lượng mua vào, 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC giao dịch quanh mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào, 145,9 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tiếp tục có sự khác biệt giữa các thương hiệu. Trong đó, một số đơn vị giao dịch vàng ở mức rất cao, như: Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, bán ra 149,5 triệu đồng/lượng - cao hơn 3 triệu đồng so với giá tại Công ty SJC.



Giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng mỗi lượng so với sáng 3-11

Theo ghi nhận, giá vàng trong nước đi xuống cùng chiều với giá vàng trên thị trường quốc tế. Lúc 9 giờ 30 sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.981 USD/ounce, giảm thêm 25 USD so với mức đóng cửa ở thị trường Mỹ.

Đêm qua, thị trường vàng chấn động với thông tin Trung Quốc hủy bỏ ưu đãi thuế vàng tồn tại từ lâu. Theo đó, các nhà bán lẻ sẽ không còn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi bán vàng.

Động thái này nhằm tăng thu ngân sách trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực, song dự báo sẽ đẩy chi phí mua vàng lên cao đối với người tiêu dùng nội địa ở quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.

Điều này có thể làm giảm nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc, gián tiếp gây áp lực giảm giá toàn cầu.

Việc giảm bớt căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc cũng làm suy yếu vai trò trú ẩn của vàng. Đồng thời, đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Từ đó, nhiều người hạn chế mua vàng. Giá vàng hôm nay gánh thêm sức ép đi xuống.



