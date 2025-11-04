HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tối 4-11, giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc hàng chục USD/ounce, tiến sát về mốc 3.900 USD/ounce.

Lúc 21 giờ 30 ngày 4-11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.932 USD/ounce, mất hơn 70 USD mỗi ounce (khoảng 2,2 triệu đồng) so với phiên trước. Đây là mức giảm rất mạnh của giá vàng trong những ngày qua, tiếp đà giảm từ tuần trước. 

Giá vàng cũng lùi sâu khỏi vùng 4.000 USD/ounce và đang hướng tới vùng 3.900 USD/ounce. Đáng chú ý, giá vàng đi xuống bất chấp thị trường chứng khoán quốc tế cũng đỏ lửa. Trên thị trường quốc tế, các chỉ số Dow Jones và Nasdaq đều đang chìm trong sắc đỏ.

Giá vàng bị bán tháo trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số USD (DXY) trên thị trường quốc tế tăng vọt vượt mốc 100 điểm – mức cao nhất từ hồi tháng 5-2025 tới nay.

Giá vàng lao dốc mạnh , tiến sát mốc 3 . 900 USD / ounce trong bối cảnh đồng USD tăng giá - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới đang rớt thẳng đứng hàng chục USD/ounce. Nguồn: Kitco

Theo giới phân tích, giá vàng đã tăng một mạch từ vùng 2.600 USD/ounce lên đỉnh 4.380 USD/ounce là tăng gần 1.800 USD. Trong khoảng 2 tuần qua, giá vàng bước vào đợt điều chỉnh khi lao dốc rời khỏi mốc đỉnh, và hiện đà giảm chưa dừng lại. Trong ngắn hạn, các yếu tố hỗ trợ kim loại quý tăng nhanh thời gian qua đã được phản ánh vào giá. Đồng thời, đồng USD mạnh lên khiến giá vàng chưa dừng đà giảm.

Nếu tính từ mốc đỉnh 4.380 USD/ounce, giá vàng đang mất tới 444 USD (tương đương khoảng 14,1 triệu đồng).

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh 146,2 triệu đồng/lượng mua vào, 148,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức quanh 143,4 triệu đồng/lượng mua vào, 145,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng trong nước không thay đổi so với buổi sáng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 124,5 triệu đồng/lượng. 

Tối 4-11, giá vàng rớt thẳng đứng - Ảnh 1.



Tin liên quan

Sáng 4-11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

Sáng 4-11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

(NLĐO)- Giá vàng miếng SJC sáng nay giảm đến 800.000 đồng/lượng so với hôm qua, trong khi giá vàng nhẫn, vàng trang sức 99,99% cũng giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4-11: Tiếp tục giảm mạnh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 4-11, tiếp tục lao dốc trong bối cảnh Trung Quốc hủy bỏ ưu đãi thuế cho người bán vàng, thương mại Mỹ - Trung Quốc bớt căng thẳng...

Tối 3-11, giá vàng miếng SJC tăng trở lại

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bất ngờ tăng trở lại, trong đó vàng miếng SJC chạm 149 triệu đồng/lượng.

