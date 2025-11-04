Tối 4-11, giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Lúc 21 giờ 30 ngày 4-11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.932 USD/ounce, mất hơn 70 USD mỗi ounce (khoảng 2,2 triệu đồng) so với phiên trước. Đây là mức giảm rất mạnh của giá vàng trong những ngày qua, tiếp đà giảm từ tuần trước.

Giá vàng cũng lùi sâu khỏi vùng 4.000 USD/ounce và đang hướng tới vùng 3.900 USD/ounce. Đáng chú ý, giá vàng đi xuống bất chấp thị trường chứng khoán quốc tế cũng đỏ lửa. Trên thị trường quốc tế, các chỉ số Dow Jones và Nasdaq đều đang chìm trong sắc đỏ.

Giá vàng bị bán tháo trong bối cảnh đồng USD phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số USD (DXY) trên thị trường quốc tế tăng vọt vượt mốc 100 điểm – mức cao nhất từ hồi tháng 5-2025 tới nay.

Giá vàng thế giới đang rớt thẳng đứng hàng chục USD/ounce. Nguồn: Kitco

Theo giới phân tích, giá vàng đã tăng một mạch từ vùng 2.600 USD/ounce lên đỉnh 4.380 USD/ounce là tăng gần 1.800 USD. Trong khoảng 2 tuần qua, giá vàng bước vào đợt điều chỉnh khi lao dốc rời khỏi mốc đỉnh, và hiện đà giảm chưa dừng lại. Trong ngắn hạn, các yếu tố hỗ trợ kim loại quý tăng nhanh thời gian qua đã được phản ánh vào giá. Đồng thời, đồng USD mạnh lên khiến giá vàng chưa dừng đà giảm.

Nếu tính từ mốc đỉnh 4.380 USD/ounce, giá vàng đang mất tới 444 USD (tương đương khoảng 14,1 triệu đồng).

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh 146,2 triệu đồng/lượng mua vào, 148,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức quanh 143,4 triệu đồng/lượng mua vào, 145,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng trong nước không thay đổi so với buổi sáng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 124,5 triệu đồng/lượng.







