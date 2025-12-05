Giá vàng hôm nay 5-12: Bật tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Tính đến 6 giờ ngày 5-12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đã vọt lên 4.210 USD/ounce, tăng 35 USD chỉ trong vài giờ so với mức đáy đêm qua 4.175 USD/ounce.

Động lực chính thúc đẩy vàng hôm nay đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % tại diễn ra vào tuần tới .

Dù báo cáo việc làm quan trọng mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm, một dấu hiệu thị trường lao động rất vững chắc, giới đầu tư vẫn đặt cược Fed sẽ ưu tiên kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, các thị trường liên quan cũng đang ủng hộ giá vàng. Chỉ số Dollar Index (DXY) gần như đi ngang, không tạo áp lực lớn lên thị trường vàng.

Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống còn khoảng 4,1%, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.