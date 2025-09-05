HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 5-9: Đảo chiều sụt giảm sau chuỗi ngày tăng nóng

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Sau nhiều ngày liên tiếp tăng mạnh, giá vàng hôm nay (5-9) đã bắt đầu hạ nhiệt khi các nhà đầu tư tăng cường bán ra chốt lời

Giá vàng hôm nay 5-9: Bắt đầu sụt giảm sau chuỗi tăng mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay đảo chiều đi xuống

Đến 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại mức 3.541 USD/ounce, giảm 22 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước (3.563 USD/ounce). Cùng với đó, giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức giảm đáng kể, mất 30 USD, xuống còn 3.605 USD/ounce.

Sự sụt giảm này được các chuyên gia nhận định là do các nhà giao dịch ngắn hạn chốt lời sau khi giá vàng liên tục chinh phục đỉnh cao mới trong các ngày gần đây. Xu hướng dài hạn của giá vàng vẫn được đánh giá tích cực nhờ vào các yếu tố hỗ trợ như kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Thị trường tài chính toàn cầu đang hướng sự chú ý đến báo cáo tình hình việc làm của Bộ Lao động Mỹ, dự kiến công bố sáng 5-9 (giờ Việt Nam). Đây được xem là một trong những dữ liệu quan trọng nhất trong tháng, có khả năng định hình xu hướng lãi suất của FED thời gian tới.

Nếu báo cáo việc làm cho thấy sự yếu kém của thị trường lao động Mỹ, điều này có thể củng cố kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, qua đó hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Ngược lại, một báo cáo tích cực hơn dự đoán có thể gây áp lực với giá vàng do đồng USD mạnh lên.

Tại Việt Nam, cuối ngày 4-9, giá vàng SJC được bán ra ở mức 133,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 128,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 5-9: Bắt đầu sụt giảm sau chuỗi tăng mạnh - Ảnh 2.

Tin liên quan

Nghẹt thở trước tiệm vàng, hàng trăm người xếp hàng chờ mua khi giá vàng lên đỉnh lịch sử

Nghẹt thở trước tiệm vàng, hàng trăm người xếp hàng chờ mua khi giá vàng lên đỉnh lịch sử

(NLĐO) - 9 giờ sáng ngày 4-9, hàng trăm người dân đã xếp hàng kín tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu, phố Cầu Giấy, Hà Nội.

Giá vàng lại lập kỷ lục, người ôm vàng miếng SJC đang lãi hơn 50 triệu đồng mỗi lượng

(NLĐO)- Tính từ đầu năm 2025 đến nay, người nắm giữ vàng miếng SJC đã lãi hơn 50 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng chưa giảm?

Giá vàng có thể giảm hay không phụ thuộc sự cân đối cung - cầu

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo