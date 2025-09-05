Giá vàng hôm nay đảo chiều đi xuống

Đến 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại mức 3.541 USD/ounce, giảm 22 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước (3.563 USD/ounce). Cùng với đó, giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức giảm đáng kể, mất 30 USD, xuống còn 3.605 USD/ounce.

Sự sụt giảm này được các chuyên gia nhận định là do các nhà giao dịch ngắn hạn chốt lời sau khi giá vàng liên tục chinh phục đỉnh cao mới trong các ngày gần đây. Xu hướng dài hạn của giá vàng vẫn được đánh giá tích cực nhờ vào các yếu tố hỗ trợ như kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Thị trường tài chính toàn cầu đang hướng sự chú ý đến báo cáo tình hình việc làm của Bộ Lao động Mỹ, dự kiến công bố sáng 5-9 (giờ Việt Nam). Đây được xem là một trong những dữ liệu quan trọng nhất trong tháng, có khả năng định hình xu hướng lãi suất của FED thời gian tới.

Nếu báo cáo việc làm cho thấy sự yếu kém của thị trường lao động Mỹ, điều này có thể củng cố kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, qua đó hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Ngược lại, một báo cáo tích cực hơn dự đoán có thể gây áp lực với giá vàng do đồng USD mạnh lên.

Tại Việt Nam, cuối ngày 4-9, giá vàng SJC được bán ra ở mức 133,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 128,7 triệu đồng/lượng.