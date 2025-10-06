Giá vàng hôm nay 6-10: Vừa mở cửa, đồng loạt tăng mạnh

Sáng 6-10, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới gây bất ngờ khi vượt đỉnh cũ, lập đỉnh mới trên 3.900 USD/ounce. Lúc 8 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.908 USD/ounce, tăng tổng cộng hơn 20 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Chưa đầy 30 phút sau đó, mức giá tiếp tục được đẩy lên hơn 3.917 USD/ounce, tăng hơn 33 USD so với mức giá cuối tuần.

Theo giới phân tích, động lực chính giúp giá vàng đi lên không chỉ là những diễn biến từ việc chính phủ Mỹ vẫn còn đóng cửa, mà còn là nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ ngân hàng trung ương các nước.

Thống kê mới nhất vừa được Hội đồng vàng thế giới (WGC) công bố cho thấy, ngân hàng trung ương nhiều nước đang tiếp tục mua vào vàng, trong đó, riêng tháng 8 vừa qua có thêm khoảng 15 tấn vàng được mua bổ sung.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp

"Con số trên phù hợp với lượng mua ròng của ngân hàng trung ương nhiều nước từ tháng 3 đến tháng 6, phản ánh xu hướng mua ròng trở lại trong năm nay. Dù vậy, việc giá vàng liên tục lập những mốc đỉnh mới gần đây có thể làm chậm lại việc mua vào của các ngân hàng trung ương, nhưng xu hướng vẫn mạnh mẽ" – báo cáo của WGC nêu.

Giá vàng thế giới tăng rất mạnh thúc đẩy giá vàng trong nước cũng đi lên.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 137,1 triệu đồng/lượng mua vào và 139,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng so với hôm qua, sau khi đã tăng khoảng 3,6 triệu đồng mỗi lượng trong tuần trước.

Cùng xu hướng đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch quanh mức 132,9 triệu đồng/lượng mua vào và 135,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Đây là mức cao nhất của giá vàng trong nước những ngày qua, cũng là vùng lịch sử của giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 124,4 triệu đồng/lượng.



