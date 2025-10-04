HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 4-10: Tăng mạnh trở lại

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Sau một phiên bị bán tháo, giá vàng hôm nay, 4-10, lại bật tăng mạnh mẽ khi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tăng cao

Giá vàng hôm nay, 4-10: Tăng mạnh trở lại - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng hàng chục USD/ounce

Đến đầu ngày 4-10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần ở mức 3.887 USD/ounce, tăng mạnh 50 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.837 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 18 USD, chốt ở mức 3.886 USD/ounce.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vốn vẫn là động lực chính thúc đẩy giá vàng đi lên, trước những bất ổn từ tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa và biến động trên thị trường toàn cầu.

Hôm nay đánh dấu ngày thứ ba chính phủ Mỹ đóng cửa và chưa có dấu hiệu nào cho thấy một giải pháp sắp đạt được. Cuộc đối đầu giữa Đảng Dân chủ và Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp diễn, khi đảng này kiên quyết phản đối lời đe dọa sa thải hàng ngàn công chức liên bang. Hai bên đang bế tắc, làm dấy lên lo ngại về việc gián đoạn kéo dài trong các dịch vụ công.

Trong khi đó, giá dầu thô phục hồi nhẹ sau khi chạm mức thấp nhất trong 4 tháng qua là 60 USD/thùng . Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi một vụ nổ và đám cháy lớn tại nhà máy lọc dầu ở Los Angeles - Mỹ. Thông tin này cũng đã góp phần giúp giá vàng đi lên vì dầu thô và vàng thường biến động cùng chiều

Đồng USD giảm giá đã tạo điều kiện cho giá vàng tăng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4%, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế. Nhu cầu trú ẩn vốn an toàn tiếp tục hỗ trợ giá vàng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản ổn định giữa lằn ranh biến động chính trị và kinh tế.

Trước đó, tại Việt Nam, cuối ngày 3-10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 137,8 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn bán ra 134,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 4-10: Tăng mạnh trở lại - Ảnh 2.


Tin liên quan

Sáng 3-10, giá vàng miếng SJC giảm

Sáng 3-10, giá vàng miếng SJC giảm

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC giảm trở lại vào sáng nay, rớt khỏi mốc 138 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước nói về nguyên tắc cấp phép nhập khẩu vàng

(NLĐO)- Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn về nhập khẩu vàng để triển khai ngay vào ngày 10-10.

Giá vàng hôm nay, 3-10: Ồ ạt bán tháo

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày tăng nóng, giá vàng hôm nay, 3-10, đã đảo chiều giảm mạnh do nhà đầu tư ồ ạt bán tháo chốt lời.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng
