Sáng 4-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lại đồng loạt tăng mạnh

Sáng 4-10, các doanh nghiệp niêm yết giá vàng trong nước ở mốc cao mới. Theo đó, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 136,6 triệu đồng/lượng, bán ra 138,6 triệu đồng/lượng - tăng 800.000 đồng so với sáng hôm qua.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lập đỉnh cao mới, lên 132,3 triệu đồng/lượng mua vào và 135,1 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 900.000 đồng mỗi lượng.

Tính trong tháng 9, giá vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng khoảng 8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC duy trì ở mức cao, mua vào 142 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao hơn tại các công ty trên 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Giá vàng trong nước sáng nay tăng tiếp theo đà đi lên mạnh mẽ của giá vàng thế giới. Cụ thể, giá kim loại quý chốt tuần ở mức 3.887 USD/ounce, tăng hơn 20 USD so với phiên trước và đang hướng trở lại ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Mốc tiếp theo của giá vàng được dự báo có thể chạm tới 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo giá vàng có thể đảo chiều bất cứ lúc nào khi áp lực chốt lời gia tăng sau chuỗi tăng nóng liên tiếp.

Thị trường vàng trong nước đang có những chuyển động đáng chú ý liên quan Nghị định 232/2025 về quản lý vàng. Trong đó, Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) để trình Quốc hội khoá XV tại kỳ họp thứ 10, đề xuất đánh thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng với giao dịch vàng miếng. Trong khi đó, giao dịch vàng nguyên liệu và trang sức mỹ nghệ sẽ không bị đánh thuế. Dự thảo luật cũng đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định thời điểm áp dụng.

Một diễn biến đáng chú ý là Ngân hàng ACB đang tái khởi động hoạt động kinh doanh vàng miếng. ACB là ngân hàng thương mại đầu tiên công bố kế hoạch sản xuất vàng miếng theo thương hiệu mới, sau khi Nghị định 232/2025 chính thức được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 10-10.

Giá vàng miếng SJC biến động liên tục trong thời gian qua



