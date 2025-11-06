HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 6-11: Bật tăng trở lại

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày suy yếu, giá vàng hôm nay đã bất ngờ phục hồi, nhờ dòng vốn trú ẩn, thị trường chứng khoán Mỹ còn chao đảo

Giá vàng hôm nay 6-11: Bật tăng trở lại - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay nóng lên

Khoảng 6 giờ sáng ngày 6-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới đã vọt lên 3.973 USD/ounce, tăng 37 USD so với mức giá cùng giờ hôm trước là 3.936 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng nhích thêm 12 USD, chốt ở 3.972 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định, giá vàng hôm nay đi lên trong bối cảnh cổ phiếu tại Mỹ được định giá quá cao, sự bất ổn từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, lo ngại suy thoái kinh tế đã thúc đẩy nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Trên thị trường quốc tế, một diễn biến đáng chú ý là Campuchia sắp trở thành một trong những quốc gia đầu tiên lưu trữ vàng tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến trong tham vọng biến Bắc Kinh thành trung tâm vàng thỏi toàn cầu. 

Động thái này có thể làm thay đổi bản đồ dự trữ vàng toàn cầu, đặc biệt khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Các thị trường khác khác cũng biến động theo hướng hỗ trợ cho giá vàng hôm nay đi lên. Cú thể, chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm nhẹ, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức 4,08%.

Giá vàng hôm nay 6-11: Bật tăng trở lại - Ảnh 2.

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến về thu thuế chuyển nhượng vàng miếng

Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến về thu thuế chuyển nhượng vàng miếng

(NLĐO) - Trong Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ đề xuất thu thuế 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Người dân chen chân săn vàng, ngắm kim cương tại Hội chợ trang sức Việt Nam 2025

(NLĐO)- Ngay khi hội chợ mở cửa, đông đảo người dân đã đến tham quan và trải nghiệm các sản phẩm trang sức mới.

Sáng 5-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng giảm mạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm cả triệu đồng theo đà đi xuống của giá thế giới, vàng miếng còn 147 triệu đồng/lượng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng
