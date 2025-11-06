Giá vàng hôm nay 6-11: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay nóng lên

Khoảng 6 giờ sáng ngày 6-11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới đã vọt lên 3.973 USD/ounce, tăng 37 USD so với mức giá cùng giờ hôm trước là 3.936 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng nhích thêm 12 USD, chốt ở 3.972 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định, giá vàng hôm nay đi lên trong bối cảnh cổ phiếu tại Mỹ được định giá quá cao, sự bất ổn từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, lo ngại suy thoái kinh tế đã thúc đẩy nhà đầu tư tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng.

Trên thị trường quốc tế, một diễn biến đáng chú ý là Campuchia sắp trở thành một trong những quốc gia đầu tiên lưu trữ vàng tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến trong tham vọng biến Bắc Kinh thành trung tâm vàng thỏi toàn cầu.

Động thái này có thể làm thay đổi bản đồ dự trữ vàng toàn cầu, đặc biệt khi căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Các thị trường khác khác cũng biến động theo hướng hỗ trợ cho giá vàng hôm nay đi lên. Cú thể, chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm nhẹ, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức 4,08%.