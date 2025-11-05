HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người dân chen chân săn vàng, ngắm kim cương tại Hội chợ trang sức Việt Nam 2025

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Ngay khi hội chợ mở cửa, đông đảo người dân đã đến tham quan và trải nghiệm các sản phẩm trang sức mới.

Ngày 5-11, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC đã khai mạc Hội chợ Quốc tế Trang sức Việt Nam lần thứ 31-2025 (VIJF 2025) ở Nhà thi đấu Nguyễn Du, số 116 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP HCM. Sự kiện kéo dài đến ngày 8-11, dự kiến thu hút hơn 5.000 lượt khách tham quan.

Đại diện SJC cho biết hội chợ quy tụ hơn 35 thương hiệu trang sức và nhà sản xuất trong và ngoài nước, đến từ Việt Nam, Ý, Thái Lan, Ba Lan, Ấn Độ, Nhật Bản… cùng nhiều đơn vị cung cấp máy, thiết bị và phần mềm công nghệ chế tác trang sức hiện đại.

Theo ghi nhận, ngay khi hội chợ chính thức mở cửa, đông đảo người dân đã đến tham quan và trải nghiệm các sản phẩm trang sức mới. Nhiều gian hàng áp dụng đa dạng mức giá ưu đãi cùng các chương trình tặng quà hấp dẫn, kéo dài suốt thời gian diễn ra hội chợ.

Bộ trang sức đính đá thạch anh tím và kim cương trị giá 3 tỉ đồng tại hội chợ SJC - Ảnh 1.

Người dân tham quan các trang sức tại hội chợ

Đơn cử, gian hàng Công ty Vàng SJC giảm 10% đối với nữ trang không gắn đá và charm; giảm 5% cho dây chuyền; giảm 25% cho các sản phẩm mỹ nghệ. Ngoài ra, nữ trang gắn đá quý, ngọc trai, cẩm thạch hay đá CZ sẽ được giảm 15%.

Khách mua nữ trang còn nhận được các quà tặng kèm theo. Với hóa đơn trên 15 triệu đồng, khách sẽ nhận một món trang sức mỹ nghệ; hóa đơn dưới 15 triệu đồng được tặng một sản phẩm như dù, túi xách hoặc áo mưa SJC.

Bộ trang sức đính đá thạch anh tím và kim cương trị giá 3 tỉ đồng tại hội chợ SJC - Ảnh 2.

Gian hàng SJC đang có nhiều chương trình ưu đãi cho khách tham dự

Ngoài ra, khách hàng có thể nhận thêm các quà tặng vàng như mặt dây chuyền, nhẫn hoặc bông tai, nếu đáp ứng điều kiện về giá trị hóa đơn.

Bên cạnh đó, khi check-in tại gian, khách tham quan còn nhận được 1 túi tote canvas VIJF và 1 combo phiếu voucher ưu đãi từ SJC.

Bộ trang sức đính đá thạch anh tím và kim cương trị giá 3 tỉ đồng tại hội chợ SJC - Ảnh 3.

Bộ trang sức trị giá hơn 2,6 tỉ đồng của SJC

Đáng chú ý, SJC còn trưng bày bộ trang sức đính đá thạch anh tím, kim cương tự nhiên, vàng 18K trị giá hơn 2,6 tỉ đồng, thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Hiện sản phẩm này đang được giảm giá 15% nếu mua tại hội chợ.

Lý do bộ trang sức này đắt tiền bởi được thiết kế riêng, với nhiều công đoạn phức tạp, mất nhiều thời gian để chế tác, đặc biệt nguyên liệu rất đắt tiền.

Cạnh đó, Công ty CP Vàng bạc đá quý Lộc Phúc triển khai các chương trình ưu 30% cho tất cả sản phẩm trang sức như nhẫn, dây chuyền,...và lên đến 10% cho kim cương rời trong thời gian diễn ra triển lãm. 

Bộ trang sức đính đá thạch anh tím và kim cương trị giá 3 tỉ đồng tại hội chợ SJC - Ảnh 4.

Bộ trang sức của Lộc Phúc

Bộ trang sức đính đá thạch anh tím và kim cương trị giá 3 tỉ đồng tại hội chợ SJC - Ảnh 5.

Bộ trang sức đính đá thạch anh tím và kim cương trị giá 3 tỉ đồng tại hội chợ SJC - Ảnh 6.
Bộ trang sức đính đá thạch anh tím và kim cương trị giá 3 tỉ đồng tại hội chợ SJC - Ảnh 7.

Gian hàng Huy Thanh Jewelry giảm giá lên đến 20%

Bộ trang sức đính đá thạch anh tím và kim cương trị giá 3 tỉ đồng tại hội chợ SJC - Ảnh 8.

Khách nước ngoài tìm hiểu sản phẩm trang sức tại gian hàng Alana Jewelry

Bộ trang sức đính đá thạch anh tím và kim cương trị giá 3 tỉ đồng tại hội chợ SJC - Ảnh 9.

Gian hàng trang sức thu hút người dân tham quan

Bộ trang sức đính đá thạch anh tím và kim cương trị giá 3 tỉ đồng tại hội chợ SJC - Ảnh 11.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm SJC

 

Sáng 5-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng giảm mạnh

Sáng 5-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng giảm mạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm cả triệu đồng theo đà đi xuống của giá thế giới, vàng miếng còn 147 triệu đồng/lượng.

Sáng 4-11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

(NLĐO)- Giá vàng miếng SJC sáng nay giảm đến 800.000 đồng/lượng so với hôm qua, trong khi giá vàng nhẫn, vàng trang sức 99,99% cũng giảm 500.000 đồng/lượng

Tối 3-11, giá vàng miếng SJC tăng trở lại

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bất ngờ tăng trở lại, trong đó vàng miếng SJC chạm 149 triệu đồng/lượng.

