Sáng 5-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng giảm mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 5-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng giảm mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm cả triệu đồng theo đà đi xuống của giá thế giới, vàng miếng còn 147 triệu đồng/lượng.

Sáng 5-11, các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC 145 triệu đồng/lượng mua vào, 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức thấp hơn 1 triệu đồng, trong khi cùng 147 triệu đồng. Chênh lệch giá mua – bán lên tới 3 triệu đồng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vàng miếng SJC quanh 145,5 triệu đồng/lượng mua vào, 147 triệu đồng/lượng bán ra.

TIN LIÊN QUAN

Cùng nhịp đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC giao dịch quanh mức 142,2 triệu đồng/lượng mua vào, 144,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra trên thị trường tính tới sáng nay, khi giá vàng nhẫn trơn tại công ty SJC đang cao hơn cả giá vàng miếng. Những ngày qua, giá vàng miếng SJC thường xuyên cao hơn vàng nhẫn trơn.

Sáng 5-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng nhau giảm mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo thế giới

Giá vàng trong nước đi xuống theo đà giảm rất mạnh của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 3.937 USD/ounce, ổn định so với đầu giờ sáng nhưng mất khoảng 60 USD so với phiên hôm qua.

Trong phiên đêm hôm qua, giá vàng có thời điểm rớt thẳng đứng khi lùi sâu về mốc 3.929 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu sức ép giảm giá khi đồng USD phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số đồng USD (DXY) hiện đã vượt 100 điểm, mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo có thể giảm tiếp trước thông tin Trung Quốc vừa bỏ chính sách khấu trừ thuế GTGT lâu nay đối với nhà bán lẻ vàng trang sức mua hàng trên sàn giao dịch vàng Thượng Hải. Điều này có thể khiến chi phí giao dịch vàng trang sức tăng dịp cuối năm, yếu tố gây bất lợi cho vàng.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 125,2 triệu đồng/lượng.

Sáng 5-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng nhau giảm mạnh - Ảnh 2.

Sáng 5-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng nhau giảm mạnh - Ảnh 3.

Giá vàng miếng thấp nhất trong khoảng 1 tuần qua


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 5-11: "Bốc hơi" rất mạnh

Giá vàng hôm nay 5-11: "Bốc hơi" rất mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay chưa dừng đà lao dốc khi đồng USD tăng giá dữ dội, trong lúc thị trường chứng khoán quốc tế chao đảo.

Tối 4-11, giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

(NLĐO) – Giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc hàng chục USD/ounce, tiến sát về mốc 3.900 USD/ounce.

Sáng 4-11, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lao dốc

(NLĐO)- Giá vàng miếng SJC sáng nay giảm đến 800.000 đồng/lượng so với hôm qua, trong khi giá vàng nhẫn, vàng trang sức 99,99% cũng giảm 500.000 đồng/lượng

giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng phú quý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo