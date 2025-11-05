Sáng 5-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng giảm mạnh

Sáng 5-11, các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC 145 triệu đồng/lượng mua vào, 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức thấp hơn 1 triệu đồng, trong khi cùng 147 triệu đồng. Chênh lệch giá mua – bán lên tới 3 triệu đồng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vàng miếng SJC quanh 145,5 triệu đồng/lượng mua vào, 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng nhịp đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được Công ty SJC giao dịch quanh mức 142,2 triệu đồng/lượng mua vào, 144,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra trên thị trường tính tới sáng nay, khi giá vàng nhẫn trơn tại công ty SJC đang cao hơn cả giá vàng miếng. Những ngày qua, giá vàng miếng SJC thường xuyên cao hơn vàng nhẫn trơn.

Giá vàng trong nước giảm mạnh theo thế giới

Giá vàng trong nước đi xuống theo đà giảm rất mạnh của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 3.937 USD/ounce, ổn định so với đầu giờ sáng nhưng mất khoảng 60 USD so với phiên hôm qua.

Trong phiên đêm hôm qua, giá vàng có thời điểm rớt thẳng đứng khi lùi sâu về mốc 3.929 USD/ounce.

Giá vàng đang chịu sức ép giảm giá khi đồng USD phục hồi mạnh mẽ. Chỉ số đồng USD (DXY) hiện đã vượt 100 điểm, mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo có thể giảm tiếp trước thông tin Trung Quốc vừa bỏ chính sách khấu trừ thuế GTGT lâu nay đối với nhà bán lẻ vàng trang sức mua hàng trên sàn giao dịch vàng Thượng Hải. Điều này có thể khiến chi phí giao dịch vàng trang sức tăng dịp cuối năm, yếu tố gây bất lợi cho vàng.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 125,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng thấp nhất trong khoảng 1 tuần qua



