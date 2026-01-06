HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một phụ nữ ở TPHCM sập bẫy khi đầu tư vàng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một phụ nữ tại TPHCM đã sập bẫy kẻ gian và Công an TPHCM đã bắt hai kẻ lừa đảo, tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 6-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết điều tra, mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường An Nhơn, TPHCM. 

Công an TPHCM đã bắt Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Cao Bá Huy (SN 1973, ngụ phường Bình Hưng Hoà, TPHCM) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". 

Sập bẫy chiêu lừa tinh vi

Vụ án liên quan đến thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, dụ dỗ đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo, đồng thời làm rõ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 8-2025, sau khi đăng thông cho thuê nhà trên 1 trang web, chị L.T.T.D (SN 1978, trú phường An Nhơn, TPHCM) nhận được liên hệ từ một người đàn ông thông qua tài khoản mạng xã hội liên hệ để hỏi thuê.

Một phụ nữ ở TPHCM sập bẫy khi đầu tư vàng - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Vấn bị Công an TPHCM bắt giữ

Sau đó người này chuyển sang liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin khác. Trong quá trình trao đổi, đối tượng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin về công việc, cuộc sống nhằm tạo dựng lòng tin, tạo mối quan hệ thân thiết. 

Đến đầu tháng 9-2025, đối tượng hướng dẫn chị D. truy cập website “starslatme.com”, giới thiệu đây là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia. 

Chỉ trong khoảng 1 tháng, theo hướng dẫn của đối tượng và bộ phận “chăm sóc khách hàng” trên website, chị D đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp. 

Các giao dịch được thực hiện qua nhiều ngân hàng khác nhau, đứng tên cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến chị D. Tổng số tiền chị D đã chuyển là hơn 7,4 tỉ đồng. Trong quá trình này, các đối tượng từng chuyển trả lại một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, khiến nạn nhân tiếp tục đầu tư với số tiền ngày càng lớn. 

Khi tài khoản trên website hiển thị số dư lên đến hơn 1,3 triệu USD, chị D thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng” do lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp thêm khoản phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận để mở khóa tài khoản. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị D không tiếp tục chuyển tiền, đồng thời không thể liên lạc được nên đã đến Công an phường An Nhơn (TPHCM) trình báo sự việc.

Kẻ đứng sau điều hành

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường An Nhơn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Quá trình truy xét, cơ quan điều tra xác định Vấn là một trong những đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyển - nhận tiền phục vụ đường dây lừa đảo. 

Clip lời khai của kẻ lừa đảo

Làm việc với cơ quan Công an, Vấn khai nhận đã được Cao Bá Huy (SN 1973, trú phường Bình Hưng Hòa) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các đối tượng nước ngoài tại khu vực Bavet. Vấn và Huy chính là các đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo chị D như kể trên.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Cao Bá Huy là đối tượng giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm, hưởng tiền hoa hồng theo tháng. 

Hiện Cao Bá Huy đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu, tổ chức ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền chiếm đoạt và vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khuyến cáo của Công an TPHCM

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mời gọi đầu tư tài chính, tiền điện tử trên các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc. 

Người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư tài chính, tiền điện tử thông qua các website, ứng dụng chưa được cơ quan chức năng cấp phép; không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ quen biết qua mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Đồng thời, Công an TPHCM nghiêm khắc cảnh báo và yêu cầu các cá nhân đang, đã hoặc có ý định tham gia các hoạt động tiếp tay cho tội phạm, đặc biệt là các đường dây hoạt động tại nước ngoài, nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật và kịp thời chấm dứt. 

Công an TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đường dây tổ chức, môi giới, tiếp tay cho tội phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời kêu gọi quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

lừa đảo vàng đầu tư vàng
