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Kinh tế

Giá vàng hôm nay 7-6: Mất hơn 40 triệu đồng/lượng, người mua vàng từ đỉnh “chóng mặt”

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Những người mua vàng ở vùng đỉnh 190-191 triệu đồng, nếu bán ra lúc này lỗ ít nhất 40 triệu đồng với giá hiện tại.

Ngày 7-6, giá vàng hôm nay được các doanh nghiệp giao dịch quanh mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào, 150,2 triệu đồng/lượng bán ra, mất tới 8,8 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

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Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty vàng giao dịch lần lượt 146 triệu đồng/lượng mua vào, 150 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 8,8 triệu đồng/lượng.

Trong một tháng, giá vàng mất gần 20 triệu đồng. Còn tính từ mức đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng lập hồi quý I/2026, người mua vàng nếu bán ra lúc này mất ít nhất 40 triệu đồng. Đây là mức giảm khó tin của vàng trong thời gian qua.

"Ba lượng vàng miếng SJC tôi mua từ vùng 188 triệu đồng/lượng đến giờ đã lỗ nặng. Lúc đi xếp hàng mất cả buổi trời, không nghĩ lại có thời điểm giá lao dốc nhanh vậy" - anh Hoàng Thanh (ngụ TPHCM) buồn bã nói.

Giá vàng hôm nay 7 - 6: Lỗ nặng với người mua từ đỉnh 190 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay rớt mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.330 USD/ounce, giảm tới 210 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Diễn biến tiêu cực của giá vàng vào phiên cuối tuần trong bối cảnh chỉ số đồng USD (DXY Index) lần đầu chạm mốc 100 điểm kể từ tháng 3 tới nay. Vàng, bạc đồng loạt bị bán tháo.

Trong dự báo mới nhất, cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều kém lạc quan với xu hướng tuần tới của kim loại quý, theo khảo sát mới nhất của Kitco. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 15 chuyên gia phân tích tham gia trả lời nhưng chỉ có 13% dự báo giá vàng tăng, 74% cho rằng vàng sẽ tiếp tục đi xuống, 13% còn lại dự báo giá đi ngang.

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 49 người tham gia trả lời, trong đó 47% nói giá vàng, nhưng cũng có tới 37% cho rằng giá vàng giảm và 16% còn lại dự báo giá đi ngang.

Ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, cho rằng giá vàng bị bán tháo vào hôm cuối tuần là quá mức khi nhà đầu tư lo ngại trước những dữ liệu kinh tế của Mỹ tốt hơn dự kiến. Trong khi những căng thẳng ở Trung Đông có thể khiến giá vàng, bạc đi xuống nhưng khi cuộc chiến kết thúc, các kim loại quý sẽ tăng trở lại.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 137,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 7 - 6: Lỗ nặng với người mua từ đỉnh 190 triệu đồng / lượng - Ảnh 3.

Đồ hoa AI: Lam Giang

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