Giá vàng hôm nay 6-6: Sụt giảm rất mạnh

Giá vàng hôm nay bị bán tháo

Đầu ngày 6-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.430 USD/ounce, giảm 52 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua là 4.482 USD/ounce.

Sự sụt giảm mạnh mẽ của giá vàng xuất phát từ dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn kỳ vọng của giới chuyên gia. Tỉ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4,3%.

Dữ liệu việc làm khả quan đã thay đổi kỳ vọng của thị trường về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thay vì dự báo nới lỏng tiền tệ mạnh tay, giới đầu tư giờ đây lo ngại lãi suất thực sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Kết quả là lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh, có lúc chạm mức cao nhất 4,55%. Đồng thời, chỉ số đồng USD cũng bật tăng, tạo áp lực kép lên giá vàng hôm nay.

Mặc dù căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn là rủi ro địa chính trị lớn ảnh hưởng đến giá vàng, nhưng đà giảm của giá dầu trong nhiều ngày qua, cho thấy thị trường đang kỳ vọng có thể giải quyết tranh chấp thông qua ngoại giao. Điều này khiến tác động hỗ trợ từ yếu tố địa chính trị đối với vàng bị suy giảm trước sức mạnh của đồng USD và lãi suất trái phiếu Mỹ.

Theo giới phân tích, thị trường vàng đang chuyển hướng tập trung trở lại vào sức khỏe kinh tế Mỹ. Sự kết hợp giữa dữ liệu việc làm tích cực, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng đã khiến nhà đầu tư bán tháo vàng.

Trong những ngày tới, diễn biến đàm phán tại khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục là các yếu tố then chốt quyết định xu hướng của giá vàng.