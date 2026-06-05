Sáng 5-6, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn về mức thấp nhất tính từ đầu năm 2026

Sáng 5-6, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp vàng khác tiếp tục điều chỉnh giá vàng miếng SJC về còn 152,4 triệu đồng/lượng mua vào, 155,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Cùng nhịp đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng lùi sát về quanh mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào và 155,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng.

Một số công ty khác như Mi Hồng điều chỉnh giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lùi sâu về chỉ còn 152,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 154,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng giảm liên tiếp từ đầu tháng 6 tới nay và kéo dài chuỗi giảm trong nhiều tuần qua. Với vùng giá hiện tại, giá vàng trong nước đang thấp nhất từ đầu năm tới nay. Đáng chú ý, giá vàng xuống thấp nhưng nhu cầu giao dịch của người dân cũng trầm lắng.

Giá vàng giảm miệt mài thời gian qua

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ 30 (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 4.452 USD/ounce, giảm trở lại khoảng 25 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Kim loại quý trong phiên có thời điểm phục hồi vượt lên vùng 4.500 USD/ounce nhưng rồi giảm trở lại ngay sau đó.

Hiện giá vàng đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 3 tuần qua. Đà tăng liên tục của đồng USD khiến giá vàng khó bứt phá trở lại. Chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 99,4 điểm – vùng cao nhất trong khoảng 2 tháng qua.



