Kinh tế

Giá vàng hôm nay 8-5: Đảo chiều sụt giảm mạnh

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau chuỗi ngày tăng mạnh, giá vàng hôm nay đã đảo chiều giảm sâu khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay giảm mạnh

Khoảng 6 giờ ngày 8-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.689 USD/ounce, giảm khoảng 76 USD so với đỉnh cao đạt được trong phiên giao dịch đêm qua là 4.765 USD/ounce.

Đà giảm của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi yếu tố kinh tế vĩ mô từ Mỹ và tình hình địa chính trị tại Trung Đông. 

Cụ thể, dữ liệu việc làm tại Mỹ yếu hơn dự báo đã làm giảm kỳ vọng về lãi suất cao kéo dài, hỗ trợ phần nào cho đà suy yếu của vàng. Iran đã thành lập Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư nhằm kiểm soát việc quá cảnh và thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu toàn cầu. Ngược lại, Mỹ và các đồng minh tiếp tục thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bảo vệ quyền tự do hàng hải.

Trên thị trường tài chính khác, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ, sau đó ổn định trở lại. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức 4,4%. Giá dầu thô giao dịch quanh 95,96 USD/thùng phản ánh lo ngại về nguồn cung vẫn tồn tại dù căng thẳng tại eo biển Hormuz có phần dịu bớt.

Với diễn biến trên, giới phân tích nhận định thị trường vàng trong những ngày tới, sẽ biến động theo những diễn biến địa chính trị mới nhất tại khu vực Trung Đông.

Sáng 7-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp 1,5 triệu đồng/lượng

Sáng 7-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp 1,5 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng tiếp khi giá thế giới vượt 4.700 USD/ounce, vàng miếng SJC bán ra tiến sát 168 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 7-5: Tiếp tục tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay của thế giới duy trì đà tăng mạnh mẽ, bất chấp giá dầu thô giảm và chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới.

Tối 6-5, giá vàng tăng vọt trên thị trường thế giới

(NLĐO) – Giá vàng thế giới gây bất ngờ vào cuối ngày khi tăng vọt hơn 150 USD/ounce, vượt mốc 4.700 USD/ounce, rời vùng đáy 3 tháng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới Mỹ giá vàng nhẫn Iran
