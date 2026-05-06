Kinh tế

Tối 6-5, giá vàng tăng vọt trên thị trường thế giới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng thế giới gây bất ngờ vào cuối ngày khi tăng vọt hơn 150 USD/ounce, vượt mốc 4.700 USD/ounce, rời vùng đáy 3 tháng.

Tối 6-5, giá vàng thế giới vẫn chưa ngừng đà tăng sốc khi vượt mốc 4.700 USD/ounce, lên tới 4.711 USD/ounce.

Trong một phiên, giá vàng tăng tới 150 USD/ounce. Và chỉ trong 2 ngày qua, kim loại quý tăng gần 200 USD/ounce, rời khỏi mốc đáy của 3 tháng qua.

Giá vàng thế giới tăng vọt trong bối cảnh một số nguồn tin quốc tế cho thấy cuộc xung đột ở Trung Đông có diễn biến mới – có thể nối lại các vòng đàm phán.

Cụ thể, tờ Axios (Mỹ) trích dẫn nguồn tin cho biết Mỹ tin tưởng họ sắp đạt biên bản ghi nhớ dài một trang về chấm dứt chiến sự với Iran. Thông tin này được tờ Axios đưa ra dựa trên hai quan chức Mỹ và hai nguồn tin khác am hiểu vấn đề. Cũng theo Axios, cả hai nước đã thiết lập khuôn khổ cho các vòng đàm phán chi tiết hơn về chương trình hạt nhân của Iran.

Giá vàng thế giới tăng vọt lên 4 . 711 USD / ounce vào Tối 6 - 5 năm 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng tăng vọt trên thị trường quốc tế

Đây là vấn đề then chốt và là một trong những nguyên nhân khiến đàm phán giữa Washington và Tehran bế tắc. Mỹ được cho là kỳ vọng Iran sẽ phản hồi một số điểm chính trong vòng 48 giờ tới. Mặc dù Mỹ và Iran chưa thống nhất điểm nào, các nguồn tin cho biết đây là thời điểm hai bên gần đạt được thỏa thuận nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Thông tin trên khiến đồng USD và giá dầu cùng lao dốc mạnh vào cuối ngày (theo giờ Việt Nam). Hiện chỉ số đồng USD (DXY Index) thủng mốc 98 điểm, rớt xuống còn 97,7 điểm - thấp nhất từ cuối tháng 2 tới nay; trong khi giá dầu thô thủng mốc 100 USD xuống chỉ còn 97,11 USD/thùng - mất tới 11,6% so với phiên trước.

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày, giá vàng miếng mua vào 163 triệu đồng/lượng, bán ra 166 triệu đồng/lượng, giảm trở lại 1,5 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Nhiều thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% bằng với giá vàng miếng SJC.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng vọt lên 4 . 711 USD / ounce vào Tối 6 - 5 năm 2026 - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới tăng sốc


Sáng 6-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng 2,5 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại theo giá thế giới, bật tăng từ mốc thấp nhất 3 tháng qua.

Giá vàng hôm nay 6-5: Bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu

(NLĐO) – Sau một phiên lao dốc mạnh, giá vàng thế giới đã đảo chiều tăng trở lại trong sáng ngày 6-5.

Tối 5-5, giá vàng tăng nhanh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn thấp nhất trong 3 tháng qua nhưng vẫn cao hơn giá thế giới trên 19 triệu đồng/lượng.

