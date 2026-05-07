Sáng 7-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp 1,5 triệu đồng/lượng

Sáng 7-5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn giao dịch quanh 164,5 triệu đồng/lượng mua vào, 167,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Nhiều thương hiệu cũng niêm yết giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% bằng với giá vàng miếng SJC.

Sau khi rời khỏi vùng đáy 3 tháng, giá vàng trong nước đã tăng liên tiếp 2 ngày qua và leo lên mốc cao nhất trong 1 tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng liên tục gây bất ngờ sau khi vượt qua mốc 4.600 USD/ounce và hiện tại đang giao dịch trên 4.700 USD/ounce, lên tới 4.715 USD/ounce.

Giá vàng tăng tiếp theo giá thế giới

Đà tăng của kim loại quý được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ yếu hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ.

Điều này hỗ trợ cho nhận định rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, chỉ số USD suy yếu nhẹ, tạo môi trường thuận lợi cho giá vàng đi lên. Hiện chỉ số USD (DXY Index) được giao dịch ở mức 97,9 điểm, thấp nhất trong nhiều tuần qua.

Đồng thời, giá vàng thế giới còn được hỗ trợ trong bối cảnh một số nguồn tin quốc tế cho thấy cuộc xung đột ở Trung Đông có diễn biến mới theo hướng tích cực. Chiến sự lắng dịu giúp giá vàng đi lên.

Trong bản báo cáo mới nhất về kim loại quý, bà Amy Gower, chiến lược gia về kim loại và khai thác mỏ tại Morgan Stanley Research, nêu dự báo giá vàng sẽ kết thúc năm ở mức khoảng 5.200 USD/ounce, tăng khoảng 10% so với giá hiện tại.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 150 triệu đồng/lượng.