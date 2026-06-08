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Kinh tế

Giá vàng hôm nay 8-6: Vừa mở cửa, vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống cả ở thị trường trong nước và thế giới, lùi sát về vùng 4.300 USD/ounce.

Sáng 8-6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, giao dịch quanh mức 4.315 USD/ounce, giảm khoảng 14 USD/ounce so với phiên cuối tuần.

Đà giảm của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh đồng USD vẫn duy trì sức mạnh trên ngưỡng 100 điểm. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng khoảng 3%, lên 96,2 USD/thùng.

Sau cú lao dốc mạnh cuối tuần qua, giá vàng thế giới vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi. Với mức giá hiện tại, vàng đang ở vùng thấp nhất kể từ tháng 3 đến nay. Triển vọng ngắn hạn của thị trường cũng kém tích cực khi các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục khả quan, trong khi thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vẫn chưa rõ ràng.

Giá vàng hôm nay 8 - 6: Xu hướng giảm sâu trên thị trường vàng trong nước và thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay giảm tiếp

Theo các chuyên gia phân tích, vàng có thể còn chịu áp lực giảm trong những tuần tới khi giới đầu tư ngày càng nghiêng về khả năng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Trong nước, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với ngày cuối tuần.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm 300.000 đồng xuống quanh mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 149,7 triệu đồng/lượng bán ra, chính thức thủng mốc 150 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua lẫn bán. 

Tính trong vòng một tháng qua, giá vàng trong nước đã giảm hơn 20 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh 190 - 191 triệu đồng/lượng thiết lập trong quý I/2026, giá vàng hiện thấp hơn khoảng 40 triệu đồng/lượng. 

Điều này đồng nghĩa những nhà đầu tư mua vàng ở vùng đỉnh và bán ra thời điểm hiện tại có thể chịu khoản lỗ lên tới 40 - 45 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến giảm giá liên tiếp của vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ xu hướng đi xuống của thị trường thế giới. Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và kỳ vọng hạ lãi suất suy yếu, giới đầu tư vẫn thận trọng với triển vọng của kim loại quý trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay 8-6: Vừa mở cửa, vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm - Ảnh 1.


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