Kinh tế

Giá vàng hôm nay 8-8: Bứt phá mạnh mẽ, chạm đỉnh hai tuần

Tin - ảnh: Thy Thơ - Đồ họa: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 8-8, tiếp tục đà tăng ấn tượng, nhờ động lực Trung Quốc gia tăng dự trữ vàng

Giá vàng hôm nay 8-8: Bứt phá mạnh mẽ, chạm đỉnh hai tuần- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay lại tăng tiếp

Tính đến 6 giờ ngày 8-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.403 USD/ounce, tăng 33 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.370 USD/ounce).

Hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, cộng thêm 17,7 USD, chạm mốc 3.451 USD/ounce.

Nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng của giá vàng hôm nay được cho là thông tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục tích lũy vàng trong tháng 7, đánh dấu tháng thứ chín liên tiếp mua vào.

Theo Bloomberg, dự trữ vàng của PBoC đã tăng thêm 60.000 ounce, đưa tổng lượng vàng nắm giữ lên 73,96 triệu ounce. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã mua vào khoảng 36 tấn vàng, nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm phụ thuộc vào đồng USD. 

Xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, là một trong những động lực chính giúp giá vàng tăng 30% từ đầu năm đến nay, dù tốc độ mua vào đã chậm lại do giá vàng ở mức cao.

Với động thái mua vàng từ các ngân hàng trung ương, giới phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giữ xu hướng đi lên, dù áp lực từ đồng USD tăng giá có thể ảnh hưởng phần nào.

Tại Tại Việt Nam, vào cuối ngày 7-8, giá vàng SJC được bán ra 123,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 8-8: Bứt phá mạnh mẽ, chạm đỉnh hai tuần- Ảnh 2.

Tin liên quan

Hội đồng Vàng Thế giới nói về khả năng giá vàng giảm mạnh thời gian tới

Hội đồng Vàng Thế giới nói về khả năng giá vàng giảm mạnh thời gian tới

(NLĐO)- Tại buổi họp báo ngày 7-8, phóng viên nêu câu hỏi quan điểm của Hội đồng Vàng Thế giới về nhận định xu hướng giá vàng có thể giảm mạnh thời gian tới.

Chiều 7-8, giá vàng miếng SJC gây bất ngờ

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng vọt trong chiều 7-8 rồi chạm mốc đỉnh lịch vùng 124 triệu đồng/lượng.

Giá vàng cao chót vót, động thái lạ của các công ty vàng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức cao chót vót, áp sát mốc đỉnh lịch sử.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng
