Kinh tế

Giá vàng vẫn biến động khó lường

THÁI PHƯƠNG

Tác động từ giá vàng thế giới và nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá vàng trong nước tăng cao

Giá vàng miếng SJC bất ngờ "nổi sóng" trở lại từ đầu tháng 8-2025 sau hơn 3 tháng đi ngang quanh ngưỡng 120 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, ngoài tác động từ việc giá vàng thế giới đi lên thì chính nguồn cung trong nước khan hiếm đã đẩy giá vàng miếng vượt mốc kỷ lục hồi tháng 4-2025.

Giá vàng lập đỉnh mới

Ngày 7-8, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh lên 124,1 triệu đồng/lượng, vượt mức cao nhất kể từ đợt lập đỉnh vào giữa tháng 4-2025. Đến cuối ngày, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh, xuống còn 123,8 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn gần 3 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tháng 7.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cũng ghi nhận xu hướng đi lên. Vàng được giao dịch quanh mức 3.376 USD/ounce - cao nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây.

Giá vàng vẫn biến động khó lường- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC đang duy trì ở vùng cao nhất trong 1 tháng trở lại đây Ảnh: LAM GIANG

Theo chuyên gia vàng Trần Duy Phương, giá vàng toàn cầu leo thang do chịu tác động trực tiếp từ những biến động chính sách kinh tế của Mỹ. Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế cao với hàng hóa xuất khẩu từ Ấn Độ và Nhật Bản đã tác động lớn đến thị trường. Cùng với đó, kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9-2025 càng củng cố xu hướng tăng của giá vàng.

Ông Trần Duy Phương nhận định dù có thể trải qua một số điều chỉnh ngắn hạn nhưng về lâu dài, nhất là giai đoạn cuối năm, giá vàng thế giới vẫn có khả năng hướng tới mốc 3.500 USD/ounce.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) và là Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC), cũng có góc nhìn tương tự. Ông nhận định chính quyền Tổng thống Mỹ có những chính sách khó đoán, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, khi căng thẳng giữa Mỹ - Ấn Độ, cũng như diễn biến trong quan hệ Mỹ - Trung vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Đây là những yếu tố có thể tiếp tục đẩy giá vàng lên cao trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương trên thế giới hiện vẫn còn dư địa để cắt giảm lãi suất. Điều này cũng góp phần hỗ trợ xu hướng tăng của giá vàng.

Báo cáo xu hướng quý II/2025 của WGC cho thấy tổng nhu cầu vàng toàn cầu đạt 1.249 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò lực đỡ khi mua thêm 166 tấn vàng (Trung Quốc xếp thứ tư trong nhóm các quốc gia mua vàng nhiều nhất).

Trong khi đó, tại Việt Nam, nhu cầu vàng trong nước lại suy giảm. Quý II năm nay, nhu cầu vàng ở Việt Nam giảm tới 20% so với cùng kỳ - chỉ còn 9 tấn, nguyên nhân chủ yếu là do giá vàng trong nước neo cao khiến khả năng mua sắm của người dân bị ảnh hưởng.

Tuy vậy, tính theo giá trị đồng USD, tổng giá trị đầu tư vàng tại Việt Nam vẫn tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 997 triệu USD. Phân khúc vàng trang sức cũng chứng kiến mức sụt giảm tương tự với 20%.

Doanh nghiệp bán vàng nhỏ giọt

Dù giá vàng SJC đã vượt mức đỉnh lịch sử, thị trường vẫn ghi nhận tình trạng "nhiều người mua, ít người bán".

Tại trụ sở Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) ở TP HCM trong ngày 7-8, rất nhiều người dân đến mua vàng nhưng chỉ được giới hạn 1 lượng/lần, nếu muốn mua thêm phải xếp hàng từ đầu. Chị Nhật Hoàng - một khách hàng ngụ tại phường Nhiêu Lộc, TP HCM - cho biết đã mua được 1,3 lượng hôm trước và quay lại để mua thêm 1 lượng để dành, "không quan trọng giá cả".

Tình trạng khan hiếm không chỉ diễn ra tại SJC mà còn ở nhiều hệ thống khác như PNJ, DOJI, Mi Hồng… Nhiều cửa hàng trong tình trạng cạn kiệt vàng miếng SJC và cả vàng nhẫn. Nhân viên tại một cửa hàng DOJI cho hay chỉ có vàng khi khách mang đến bán, do nguồn cung từ các kênh chính thức gần như không có.

Lãnh đạo một công ty vàng tại TP HCM lý giải phần lớn số lượng vàng miếng trên thị trường hiện nay chỉ là được mua đi - bán lại giữa người dân với nhau, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung. Trong khi đó, nhu cầu mua vẫn cao khiến giá vàng rất khó hạ nhiệt.

"Tuy vậy, quy mô giao dịch trên thị trường không còn sôi động như trước. Bởi lẽ, số vàng bán ra nhỏ giọt nên thị trường dần bị thu hẹp" - ông giải thích.

Theo ông Trần Duy Phương, giá vàng miếng SJC đang đứng trước hai rủi ro lớn là mức chênh lệch quá cao so với giá thế giới và các yếu tố chính sách trong nước.

"Nếu Ngân hàng Nhà nước cho phép nhập khẩu vàng để sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước có thể hạ nhiệt và rút ngắn khoảng cách với giá thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng hiện nay có thể đối diện nguy cơ lỗ vốn khi giá điều chỉnh" - chuyên gia này nhận xét. 

Đề xuất xây dựng Luật Quản lý kinh doanh vàng

Giá vàng trong nước biến động tăng - giảm bất thường khiến nhiều người dân có tâm lý găm giữ kim loại quý này, hạn chế chi tiêu với mặt hàng khác, ảnh hưởng tiêu cực đến sức mua của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.

Trước thực tế này, cử tri TP Hải Phòng đã đề xuất Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng Luật Quản lý kinh doanh vàng, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét ban hành. Qua đó, có cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng, bảo đảm giá vàng trong nước ổn định, phù hợp với giá vàng thế giới.

Trả lời cử tri, Ngân hàng Nhà nước cho biết Việt Nam không phải là nước khai thác vàng nên vàng tiêu thụ trong nước chủ yếu từ nguồn nhập khẩu. Do đó, giá vàng trong nước phụ thuộc vào diễn biến giá vàng thế giới.

Tại Việt Nam, các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn (thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm, bất động sản khó khăn, mặt bằng lãi suất huy động ở mức thấp...) đã làm tăng tình trạng đầu cơ, tích trữ vàng của người dân và doanh nghiệp, khiến giá vàng thường biến động mạnh. Ngân hàng Nhà nước chỉ can thiệp khi giá vàng biến động tiêu cực, ảnh hưởng đến thị trường ngoại tệ, tỉ giá hoặc chính sách tiền tệ.


