Giá vàng hôm nay, 9-6: Tiếp tục sụt giảm

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi xuống

Theo dữ liệu giao dịch đêm 8-6 rạng sáng 9-6, giá vàng thế giới hồi phục từ hơn 3.200 USD/ounce lên mốc cao nhất khoảng 4.354 USD rồi lao xuống còn gần 4.327 USD/ounce.

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và kim loại quý. Phiên giao dịch đêm qua diễn ra trong bối cảnh căng thẳng mới giữa Israel và Iran, với các cuộc trao đổi cáo buộc và tuyên bố tạm dừng tấn công sau áp lực ngoại giao từ Mỹ.

Dù vậy, giá dầu thô vẫn tăng mạnh trong phiên, có lúc chạm ngưỡng 98 USD/thùng trước khi thu hẹp đà tăng, phản ánh lo ngại gián đoạn nguồn cung qua tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Thị trường vàng diễn biến khá phức tạp. Rủi ro địa chính trị tại Hormuz và Trung Đông tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vốn an toàn, đồng thời thúc đẩy vai trò phòng ngừa lạm phát của kim loại quý.

Tuy nhiên, đà tăng của dầu thô lại làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng, từ đó thúc đẩy các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất. Yếu tố này tạo áp lực giảm lên giá vàng, do chi phí cơ hội nắm giữ kim loại không sinh lãi trở nên cao hơn.

Các nhà phân tích cho rằng diễn biến giá vàng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào tình hình Trung Đông và tín hiệu từ cuộc họp của FED sắp tới.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài, vàng vẫn được đánh giá là tài sản phòng thủ dài hạn, dù áp lực ngắn hạn từ lãi suất và đồng USD mạnh có thể tiếp tục gây biến động.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng các thương hiệu SJC, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và PNJ đồng loạt giảm 7,4 triệu đồng/lượng mua vào và 6,4 triệu đồng/lượng bán ra so với sáng hôm trước, giao dịch ở mức 138,8- 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng miếng hiện thấp hơn 25% so với vùng đỉnh 191 triệu đồng/lượng bán ra thiết lập vào đầu tháng 3-2026.



