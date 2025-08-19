HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 19-8: Sụt giảm khi USD tăng giá

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 19-8, tiếp tục giảm trong bối cảnh các ngân hàng trung ương giảm sức mua, đồng USD tăng giá mạnh và giá dầu thô có dấu hiệu nóng lên

Giá vàng hôm nay 19-8: Sụt giảm khi USD tăng giá - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tiếp tục suy yếu

Tính đến 6 giờ sáng 19-8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế xuống còn 3.334 USD/ounce, giảm 21 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua (3.355 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng giảm nhẹ. Thị trường đang thận trọng trước thềm hội nghị chuyên đề chính sách kinh tế thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến khai mạc ngày 21-8. Bài phát biểu của Chủ tịch FED - ông Jerome Powell tại hội nghị này được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin quan trọng về lộ trình chính sách tiền tệ, đặc biệt là khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9-2025.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, trong nửa đầu năm 2025, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã mua 415 tấn vàng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, cả năm 2024 đã ghi nhận kỷ lục khi các ngân hàng trung ương mua vào tới 1.089 tấn vàng, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của vàng trong dự trữ quốc gia. Xu hướng giảm mua vàng trong năm nay phản ánh tâm lý thận trọng của các ngân hàng trung ương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động.

Giá vàng hôm nay gánh chịu áp lực từ sự tăng giá của chỉ số đồng USD. Đồng USD mạnh lên khiến vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. 

Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 63 USD/thùng, góp phần làm tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường vàng.

Tại Việt Nam, vào cuối ngày 18-8, giá vàng SJC được bán ra ở mức 125 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn ở mức 119,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19-8: Sụt giảm khi USD tăng giá - Ảnh 2.

 

