Giá vàng miếng SJC chạm mốc 130 triệu đồng, nhiều người "chóng mặt"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC chạm mốc 130 triệu đồng, nhiều người "chóng mặt"

Thái Phương

(NLĐO) - Một số cửa hàng ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC bán ra sáng nay, 26-8, lên đến 130 triệu đồng/lượng - cao nhất trong lịch sử

Sáng 26-8, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến những biến động rất mạnh khi giá vàng miếng SJC tiếp tục được đẩy lên những mốc cao kỷ lục. Diễn biến này khiến nhiều người bất ngờ bởi chỉ trong một thời gian ngắn, vàng đã tăng giá với tốc độ chóng mặt, tạo khoảng cách lớn so với giá thế giới.

Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới

Theo bảng niêm yết của Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng sáng nay được giao dịch ở mức 126,1 triệu đồng/lượng mua vào và 127,7 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tới 800.000 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, các doanh nghiệp vàng lớn như PNJ, DOJI hay Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá giao dịch theo sát SJC.

Tuy nhiên, ở khối ngân hàng, giá vàng có sự chênh lệch rõ rệt. ACB và Eximbank cùng niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 126,5 triệu đồng/lượng và bán ra 127,7 triệu đồng/lượng. Trong khi  đó, Sacombank bất ngờ đẩy giá vàng miếng SJC lên 124 triệu đồng/lượng mua vào và 130 triệu đồng/lượng bán ra - mức cao nhất từng được niêm yết chính thức trên thị trường.

Thị trường tự do tại TP HCM cũng chứng kiến diễn biến tương tự. Một số cửa hàng nhỏ lẻ đã nâng giá vàng miếng SJC lên 129 triệu đồng/lượng mua vào và 130 triệu đồng/lượng bán ra - tức tăng thêm khoảng 1,3 triệu đồng mỗi lượng chỉ sau một ngày.

Song song với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ghi nhận mức tăng đột biến. Giá giao dịch sáng nay dao động 119,6 triệu đồng/lượng mua vào và 122,2 triệu đồng/lượng bán ra - cao hơn 900.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC chạm mốc 130 triệu đồng , điều gì đang diễn ra? - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng tăng mạnh

Giá vàng miếng SJC tăng nhanh - giảm chậm

Đáng chú ý, giá vàng trong nước tiếp tục tăng rất nhanh khi giá thế giới đi lên nhưng lại giảm chậm khi giá quốc tế hạ nhiệt. Thực tế cho thấy mỗi lần giá vàng thế giới có biến động, thị trường trong nước gần như phản ứng tức thì, thậm chí tốc độ tăng còn mạnh hơn nhiều.

Đến 9 giờ 30 phút sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 3.377 USD/ounce, tăng thêm khoảng 10 USD/ounce so với phiên trước. Biên độ này chỉ tương đương vài trăm ngàn đồng mỗi lượng nếu quy đổi sang VNĐ. 

Trong khi đó, ở trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã nhảy vọt tới cả triệu đồng mỗi lượng. Điều này khiến sự chênh lệch giá vàng giữa hai thị trường ngày càng nới rộng.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 107,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng nhẫn gần 14 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng miếng SJC tới gần 20 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch lớn nhất từ trước tới nay. 

Giá vàng thế giới đang đi lên trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 tới, trong khi đồng USD có dấu hiệu phục hồi.

Dù vậy, giới phân tích đánh giá khả năng bứt phá mạnh của giá kim loại quý trong ngắn hạn là khá thấp. Giá vàng khó có thể trở lại vùng đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce từng thiết lập vào tháng 4 năm nay, ít nhất trong những tuần tới.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 26-8: Giảm mạnh bất chấp kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất

Giá vàng hôm nay 26-8: Giảm mạnh bất chấp kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 26-8, giảm hàng chục USD/ounce, dù thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ

Giá vàng miếng SJC vượt 129 triệu đồng, vì sao nên mua vàng nhẫn trơn?

(NLĐO) - Thị trường xuất hiện mốc 129,2 triệu đồng/lượng đối với giá vàng miếng SJC nhưng chuyên gia khuyến nghị nên mua vàng nhẫn trơn 99,99.

Giá vàng hôm nay 25-8: Vàng miếng SJC xuất hiện mốc đỉnh mới 128,3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC hôm nay xuất hiện mức đỉnh mới đối với vàng miếng SJC bất chấp giá thế giới giảm nhanh khi vừa mở cửa.

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng sjc giá vàng pnj giá vàng doji dự báo giá vàng năm 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo