Giá vàng miếng SJC vượt 129 triệu đồng, vì sao nên mua vàng nhẫn trơn?

Cuối ngày 25-8, giá vàng miếng SJC chưa dừng đà tăng khi liên tục lập những mốc đỉnh mới. Các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết ở mức 125,6 triệu đồng/lượng mua vào và 127,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Tính trong ngày hôm nay, giá vàng miếng tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng, tiếp đà tăng mạnh từ tuần trước và đang ở mức đỉnh kỷ lục.

Dù vậy, đây chưa phải mốc cao nhất của giá vàng miếng.

Trên thị trường, một số cửa hàng nhỏ tại TP HCM liên tiếp đẩy giá vàng miếng SJC lên 128,2 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 900.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng thêm 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng, được giao dịch quanh 119,1 triệu đồng/lượng mua vào và 121,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn vàng nhẫn 99,99 từ 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tăng nhanh hơn vàng nhẫn, đẩy cách biệt lên từ 5-7 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch rất cao của giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn thời gian qua.

Đáng chú ý, thị trường vàng trong nước biến động mạnh về giá, ngược dòng với đà chững lại của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng chiều nay được giao dịch ở mức 3.367 USD/ounce, không đổi so với phiên cuối tuần.

Hiện quy đổi theo tỉ giá tại Vietcombank, vàng thế giới tương đương khoảng 107,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn gần 14 triệu và vàng miếng SJC gần 19,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch tiến sát mốc kỷ lục khoảng 20 triệu đồng/lượng giai đoạn trước đó.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới trên 19 triệu đồng/lượng

Theo giới phân tích, giá vàng liên tục đi lên ở thị trường trong nước trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, nhu cầu mua vàng vẫn rất cao. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động trong ngày hôm nay, nhiều người vẫn hỏi mua vàng miếng SJC bất chấp giá vàng lập đỉnh cao nhất từ trước tới nay, và cao hơn thế giới trên 19 triệu đồng/lượng.

Ở góc độ chuyên gia vàng, ông Trần Duy Phương cho rằng mua vàng miếng SJC thời điểm này là rủi ro vì giá vàng thế giới chững lại thời gian qua và chưa có động lực để bứt phá. Đồng thời, giá vàng miếng SJC đã cao hơn rất nhiều – lên vượt 19 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới nên có thể gặp rủi ro đảo chiều – trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước tăng nguồn cung.

"Nếu muốn mua vàng lúc này và giảm rủi ro, người dân có thể chọn vàng nhẫn 99,99 của các thương hiệu uy tín hoặc các tiệm vàng lớn. Giá vàng nhẫn đang cao hơn thế giới trên 14 triệu đồng – dù cao nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với chênh lệch của giá vàng miếng SJC. Việc mua vàng nhẫn cũng dễ dàng hơn khi nguồn cung nhiều, so với nguồn cung hạn chế của vàng miếng SJC" – ông Trần Duy Phương phân tích.