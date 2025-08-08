HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh, nhiều người vẫn "chịu chi" mua vào

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chạm mốc đỉnh lịch sử quanh 124 triệu đồng/lượng, bỏ xa vàng nhẫn và giá vàng thế giới.

Sáng 8-8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 122,6 triệu đồng/lượng, bán ra 124 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng mỗi lượng so với mức đỉnh hôm qua.

Một số công ty vàng khác như PNJ, DOJI, Mi Hồng cũng giao dịch giá vàng miếng SJC ở vùng đỉnh cao nhất từng lập vào tháng 4 vừa qua. 

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại tiếp tục ổn định ở mức 116,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 119,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trên thị trường vàng, trong khi một số người ngóng giá vàng miếng giảm để thu hẹp cách biệt với giá thế giới nên chưa vội mua vào; nhiều người khác vẫn chấp nhận mua vàng miếng ở vùng đỉnh.

Cụ thể, tại công ty vàng SJC (TP HCM), mỗi ngày có hàng chục khách chờ xếp hàng mua vàng. Mỗi lượt, một người khách sẽ được mua 1 lượng vàng miếng SJC.

"Nếu chịu khó xếp hàng nhiều lượt, sẽ có thể mua được nhiều hơn hoặc tùy thời điểm công ty báo có nguồn vàng hay không? Ba ngày nay, mỗi ngày tôi đều tới đây xếp hàng để mua vàng. Mua để dành nên cũng không quá lo giá vàng vùng đỉnh" – chị Bích Trâm (ngụ phường Bàn Cờ, TP HCM) nói.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh, nhiều người vẫn "chịu chi" mua vào- Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC tăng cao

Một số công ty vàng cho hay do nguồn cung hạn chế nên giá vàng miếng SJC tăng nhanh so với giá thế giới, khi thị trường vắng người bán nhưng vẫn có người mua. Dù vậy, quy mô thị trường vàng đã thu hẹp đáng kể so với trước đây.

Giá vàng miếng SJC duy trì ở vùng đỉnh ngoài lý do nguồn cung khan hiếm còn do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Hiện, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 3.384 USD/ounce, giảm khoảng 10 USD/ounce so với phiên trước. Nhưng đây vẫn là mức cao nhất của giá vàng trong 2 tuần qua.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 107,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới 16,4 triệu đồng/lượng.


Tin liên quan

Giá vàng vẫn biến động khó lường

Giá vàng vẫn biến động khó lường

Tác động từ giá vàng thế giới và nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá vàng trong nước tăng cao

Hội đồng Vàng Thế giới nói về khả năng giá vàng giảm mạnh thời gian tới

(NLĐO)- Tại buổi họp báo ngày 7-8, phóng viên nêu câu hỏi quan điểm của Hội đồng Vàng Thế giới về nhận định xu hướng giá vàng có thể giảm mạnh thời gian tới.

Chiều 7-8, giá vàng miếng SJC gây bất ngờ

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng vọt trong chiều 7-8 rồi chạm mốc đỉnh lịch vùng 124 triệu đồng/lượng.

