Kinh tế

Giá vàng miếng SJC tăng trở lại trên thị trường tự do

Thái Phương. Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng thế giới tăng trở lại vượt mốc 4.600 USD/ounce và đang cao hơn giá trong nước trên 19 triệu đồng/lượng.

Sáng 2-5, giá vàng trên thị trường quốc tế chốt tuần giao dịch ở mức 4.615 USD/ounce, tăng khoảng 55 USD/ounce so với cuối ngày hôm qua.

Trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay, giá vàng biến động rất mạnh, từng giảm xuống còn 4.550 USD/ounce, sau đó bật tăng mạnh lên hơn 4.660 USD/ounce, rồi đảo chiều giảm trở lại. 

Không chỉ vàng, bạc và nhiều hàng hóa khác như dầu thô cũng ghi nhận biến động đáng kể. 

Theo giới phân tích, giá vàng đang giằng co quanh ngưỡng 4.600 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô vẫn duy trì trên 100 USD/thùng, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát. Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất, thậm chí không loại trừ khả năng đảo chiều chính sách.

- Ảnh 2.

Giá vàng giằng co quanh mốc 4.600 USD/ounce

Ở thị trường trong nước, giá vàng tương đối ổn định do các doanh nghiệp đang trong kỳ nghỉ lễ. Giá vàng miếng SJC được niêm yết quanh 163 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 166 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không thay đổi, phổ biến ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng tăng giá vàng miếng SJC thêm khoảng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua, lên mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, tương đương với giá của các doanh nghiệp lớn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 146,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19,3 triệu đồng/lượng.

