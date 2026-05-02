Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều đi xuống

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Sau một phiên tăng mạnh, giá vàng thế giới đã đảo chiều sụt giảm khi thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương lớn sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ

Giá vàng hôm nay hạ nhiệt

Đầu ngày 2-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 4.615 USD/ounce, giảm 46 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm trước là 4.661 USD/ounce.

Dù nhiều chuyên gia nhận định các ngân hàng trung ương chưa vội tăng lãi suất ngay lập tức, động thái thắt chặt chính sách tiền tệ vẫn đủ khiến nhà đầu tư bán ra vàng – tài sản thường được coi là "nơi trú ẩn an toàn".

Tuần qua, tuy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, song thị trường vẫn định giá khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay gần như không tồn tại.

Ông Lukman Otunuga – nhà phân tích thị trường tại FXTM, nhận định giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong tuần tới. "Chưa có dấu hiệu nào cho thấy cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc. Dù đã có thỏa thuận ngừng bắn, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa đối với giao thông hàng hải khiến giá vàng vẫn ở thế bất lợi khi giá dầu duy trì ở mức cao, tác động đến lạm phát"- ông Lukman Otunuga dự báo.

Một số nhà phân tích khác cho rằng các ngân hàng trung ương lớn không thể hành động quyết liệt cho đến khi xác định được lạm phát là tạm thời hay kéo dài. 

Điều này sẽ khiến giá vàng bị kẹt trong biên độ hẹp, do chịu tác động kép từ chính sách tiền tệ và biến động địa chính trị – năng lượng. Xu hướng của thị trường vàng sẽ biến động theo những chuyển biến tại eo biển Hormuz cũng như các tín hiệu từ FED trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 1-5: Bật tăng mạnh mẽ sau chuỗi ngày lao dốc

(NLĐO) – Sau nhiều phiên giảm sâu, giá vàng hôm nay đã đảo chiều tăng mạnh khi đồng USD suy yếu, kích thích lực mua trở lại từ giới đầu tư.

Sáng 1-5, người mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang lỗ nặng

(NLĐO) – Dù giá vàng thế giới tăng nhanh, vượt mốc 4.600 USD/ounce nhưng giá vàng trong nước vẫn đang thấp hơn mốc đỉnh kỷ lục khiến nhiều người lỗ nặng.

Tối 30-4, giá vàng gây bất ngờ trên thị trường quốc tế

(NLĐO) – Giá vàng thế giới tăng gần cả trăm USD/ounce, vượt xa mốc 4.600 USD/ounce khi đồng USD suy yếu.

