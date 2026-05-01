HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tối 1-5, giá vàng thế giới đột ngột giảm nhanh

Tin-ảnh: Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng thế giới giảm mạnh hàng chục USD, bỏ xa mốc 4.630 USD/ounce ở phiên sáng 1-5, dù giá USD cũng xuống thấp nhất 2 tháng qua.

Tối 1-5, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.561 USD/ounce, giảm tổng cộng 70 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Giá vàng rớt mạnh trở lại sau khi phục hồi lên mức cao, vượt 4.630 USD/ounce vào phiên sáng. 

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý, giá vàng giảm nhanh dù giá USD cũng đang đi xuống. Một diễn biến khá bất ngờ là cả giá kim loại quý lẫn đồng USD đều đang biến động cùng chiều. Chỉ số USD (DXY Index) thủng mốc 98 điểm, đang được giao dịch ở mức 97,9 điểm – thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua.

Không chỉ giá vàng, bạc hay đồng USD cùng đi xuống mà giá dầu thô cũng hạ nhiệt, đang được giao dịch ở mức 110 USD/thùng, giảm khoảng 5 USD/ounce so với hôm qua.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, ông Bart Melek, Trưởng Bộ phận Chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết giá vàng đang bị ảnh hưởng từ cú sốc nguồn cung dầu mỏ do xung đột ở Trung Đông. Yếu tố này đẩy nỗi lo lạm phát lên cao, buộc các ngân hàng trung ương phải có lập trường cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ.

Ông Melek cho rằng giá dầu tăng cao vẫn là rủi ro lớn nhất. Nếu giá dầu tăng vọt lên 150 USD/thùng, giá kim loại quý có thể xuống mức trung bình động 200 ngày – tức lùi sâu chỉ còn quanh 4.250 USD/ounce. Nếu lãi suất vẫn duy trì mức cao, các nhà đầu tư tổ chức, quỹ ETF và ngân hàng trung ương sẽ giảm dòng vốn vào vàng.

Dù vậy, trong dài hạn, giá vàng được dự đoán sẽ kết thúc năm 2026 ở mức trên 5.000 USD/ounce khi giá dầu hạ nhiệt và xung đột ở Trung Đông lắng dịu.

Trong khi đó, ở thị trường trong nước, cuối ngày 1-5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 163 triệu đồng/lượng mua vào, 166 triệu đồng/lượng bán ra - giữ nguyên so với hôm qua, do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không thay đổi, đang được niêm yết phổ biến ở mức 162,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng điều chỉnh giá vàng miếng SJC mua vào – bán ra giảm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng, lần lượt là 163,5 triệu đồng và 165,5 triệu đồng/lượng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo