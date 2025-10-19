HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC tự do "bốc hơi" 15 triệu đồng chỉ trong 2 ngày

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Chỉ trong 2 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm tổng cộng 15 triệu đồng từ mốc đỉnh.

Cuối ngày 19-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.

Trong vòng 2 ngày qua, giá vàng miếng giảm khoảng 2 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% mua vào - bán ra ổn định quanh mức 148 - 150,3 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra trên thị trường tự do, khi giá vàng tiếp tục lao dốc. Hiện, giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng vàng nhỏ niêm yết mua vào 157 triệu đồng/lượng, bán ra 162 triệu đồng/lượng, giảm thêm 4 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Chỉ trong 2 ngày, các cửa hàng nhỏ hạ giá vàng miếng SJC tổng cộng 15 triệu đồng và nới rộng chênh lệch giá mua vào - bán ra lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không ít người đã mua vàng trên chợ mạng ở vùng 177 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC và khoảng 165 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn trơn 99,99% trong ngày cuối tuần. Nếu bán thời điểm này, mỗi lượng vàng đã mua sẽ bị lỗ nặng.

- Ảnh 2.

Giá vàng trong nước lao dốc do ảnh hưởng từ giá thế giới và thị trường kỳ vọng những giải pháp hạ nhiệt giá vàng của Ngân hàng Nhà nước gần đây – mới nhất là việc nghiên cứu thí điểm lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.252 USD/ounce – tương đương khoảng 135 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do rớt mạnh hàng triệu đồng, trong khi giá vàng nhẫn trơn 99,99% cũng có sự cách biệt giữa các tiệm vàng, mỗi nơi mỗi giá

Liên quan đến việc quản lý thị trường vàng, trong văn bản mới nhất, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 đã đề nghị các cơ quan chức năng liên quan như Thanh tra TP HCM, Công an TP HCM, Thuế TP HCM, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực này nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật thị trường; nhất là trong những lúc thị trường biến động và tiềm ẩn rủi ro gắn với phát sinh liên quan đến yếu tố đầu cơ, thổi giá và trục lợi.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng tăng cao xuất phát từ giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh; tâm lý kỳ vọng giá vàng tăng tiếp trong bối cảnh lãi suất thấp và nguồn cung vàng bị hạn chế… khiến người dẫn đổ xô vào mua vàng. Đồng thời, không loại trừ nguyên nhân một số doanh nghiệp và cá nhân có thể lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ và thao túng giá, dẫn đến những biến động bất thường…


