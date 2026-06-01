Kinh tế

Giá vàng hôm nay 1-6: Vừa mở cửa, vàng và bạc cùng đi xuống

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đi xuống cùng với bạc khi đồng USD, giá dầu thô tăng trở lại.

Lúc 8 giờ ngày 1-6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.534 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. 

Biến động cùng chiều với vàng, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 75,09 USD/ounce, giảm 0,4% so với cuối tuần.

Giá vàng, bạc đi xuống vào đầu tuần trong bối cảnh đồng USD và giá dầu thô cùng tăng trở lại. Giá dầu thô Brent đang được giao dịch ở mức 93,04 USD/thùng, trong khi chỉ số USD (DXY Index) cũng tăng lên mốc 99 điểm.

Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI giao dịch quanh 156 triệu đồng/lượng mua vào – 159 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với cuối tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ổn định quanh 155,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 158,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá bạc hôm nay được Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ giao dịch quanh 2,84 triệu đồng/lượng – 2,93 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 20.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối tuần.

Các thương hiệu bạc khác như Ancarat, DOJI, Phú Quý được niêm yết quanh mức 2,85 triệu đồng/lượng mua vào, 2,93 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc ký, bạc thỏi các loại cũng được giao dịch quanh 75,89 triệu đồng/kg mua vào, 78,29 triệu đồng/kg bán ra, giảm 700.000 đồng mỗi kg.

Dù đi xuống trong sáng phiên đầu tuần, ông Naeem Aslam, Giám đốc đầu tư tại Zaye Capital Markets, nhận định thị trường vàng đang cân bằng hai tín hiệu trái chiều: căng thẳng địa chính trị giảm bớt xung quanh cuộc xung đột Iran và áp lực lạm phát vẫn ở mức cao. Giá dầu giảm khoảng 10% trong tháng 5 và kỳ vọng giá dầu, khí đốt sẽ giảm nhanh chóng sau khi cuộc xung đột kết thúc. Điều này khiến vàng cũng giảm một phần lợi thế trú ẩn an toàn của kim loại quý.

Trong khi đó, ông Bob Haberkorn, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, nói với Kitco rằng ông vẫn tin giá vàng vẫn có thể tăng cao hơn nữa. Với diễn biến hiện tại, giá vàng và bạc sẽ tiếp tục đi ngang hoặc giảm nhẹ trong thời gian tới.

Tuần này, vàng, bạc bước vào tuần mới với những thông tin của các nhà đầu tư vào sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và thị trường lao động, với một loạt dữ liệu kinh tế được công bố có thể ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

