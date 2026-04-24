Giá vàng hôm nay tiếp tục suy yếu

Khoảng 6 giờ ngày 24-4 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế giao dịch quanh mức 4.694 USD/ounce, giảm 59 USD so với đỉnh trong phiên đêm trước là 4.753 USD/ounce.

Nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận sau chuỗi ngày kim loại quý này tăng giá mạnh.

Giá vàng hôm nay biến động trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô như đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn neo ở mức cao. Biên độ dao động lớn trong những tuần gần đây phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi đánh giá tác động của các yếu tố địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Giới phân tích nhận định thị trường vàng đang chịu ảnh hưởng đan xen từ nhiều yếu tố. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là những diễn biến liên quan đến xung đột Mỹ - Iran, tiếp tục là biến số khó lường, khiến nhà đầu tư giảm bớt vị thế mua vào.

Ở các thị trường liên quan, giá dầu thô giao dịch quanh ngưỡng 94 USD/thùng, góp phần làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, chỉ số đồng USD gần như đi ngang nhưng vẫn ở vùng cao, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,3% – những yếu tố thường gây sức ép lên giá vàng vì làm tăng chi phí nắm giữ tài sản.

Với bối cảnh hiện tại, giới phân tích nhận định giá vàng có thể còn biến động mạnh khi dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các kênh đầu tư, đặc biệt trước các diễn biến mới về tình hình địa chính trị toàn cầu.

Ở thị trường trong nước, các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, Phú Quý hôm nay cùng giảm giá vàng miếng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch vàng miếng ở mức 166,7 - 169,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).