Giá vàng sẽ “hạ nhiệt” khi bỏ độc quyền vàng miếng?

Điểm thay đổi quan trọng trong nghị định mới là xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cũng như độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Từ ngày 10-10 xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

Theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện mới được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng.

Hoạt động này là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Nghị định 232/2025/NĐ-CP cũng quy định các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Doanh nghiệp sản xuất vàng miếng còn có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn, bảo hành sản phẩm, lưu trữ và kết nối dữ liệu với Ngân hàng Nhà nước...