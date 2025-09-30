Cuối ngày 30-9, giá vàng bất ngờ rớt thẳng đứng

Mốc kỷ lục được ghi nhận của giá vàng thế giới trong ngày 30-9 là 3.871 USD/ounce, tăng tổng cộng hơn 110 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng tăng sốc vượt đỉnh gây bất ngờ cho thị trường và nhiều nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đến cuối ngày, diễn biến bất ngờ đã xảy ra trên thị trường vàng khi kim loại quý "quay xe", lao dốc rất mạnh vào cuối ngày. Lúc 18 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay đảo chiều rớt thẳng đứng về 3.812 USD/ounce, mất khoảng 60 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 1,9 triệu đồng) chỉ trong thời gian ngắn.

Đà đi xuống rất nhanh và mạnh của giá vàng thế giới vào cuối ngày khiến giá vàng trong nước cũng đảo chiều. Cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết mua vào 134,8 triệu đồng/lượng, bán ra 136,8 triệu đồng/lượng - giảm 700.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Cùng chiều hạ nhiệt, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch quanh 130,2 triệu đồng/lượng mua vào và 132,9 triệu đồng/lượng bán ra – giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước giảm trở lại vào cuối ngày theo giá thế giới

Dù vậy, nếu tính trong vài ngày qua, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn đang ở mức cao. Trước đó, một số chuyên gia cảnh báo sau chuỗi tăng nóng, giá vàng thế giới có thể chịu áp lực chốt lời từ thị trường.

Chỉ tính trong khoảng tháng 9, giá vàng thế giới đã tăng vọt từ mốc 3.400 USD/ounce lên tới mốc đỉnh lịch sử 3.871 USD/ounce - trước khi giảm trở lại vào cuối ngày hôm nay. Tính ra, giá vàng đã tăng khoảng 11,7%.

Tương tự, giá vàng miếng SJC cũng tăng khoảng 6,8 triệu đồng/lượng trong khoảng 1 tháng qua.

Theo PGS-TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, nguyên nhân trực tiếp đẩy giá vàng liên tục đi lên thời gian qua là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED đã bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất, đưa biên độ lãi suất về 4% - 4,25% và phát tín hiệu có thể hạ thêm trong những tháng cuối năm. Khi lợi suất thực giảm, chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp đi, kim loại quý lập tức trở thành điểm đến của dòng tiền.

Không chỉ nhà đầu tư cá nhân, các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục mua ròng vàng. Quý I/2025, lượng mua ròng đạt hơn 240 tấn, trong đó Trung Quốc và Ba Lan dẫn đầu. Đây là nhân tố duy trì cầu vàng bền vững, đồng thời gửi đi thông điệp rằng vàng được coi là tài sản an toàn trước bất định chính sách và lạm phát còn dai dẳng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 122 triệu đồng/lượng.