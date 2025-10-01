HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 1-10: Biến động dữ dội

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 1-10, có lúc giảm mạnh rồi bất ngờ phục hồi, khi chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa hoạt động.

Giá vàng hôm nay, 1-10: Biến động dữ dội- Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay biến động khó lường

Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm giảm mạnh, mất 70 USD/ounce, xuống còn 3.800 USD/ounce. Thế nhưng, đến 6 giờ sáng nay, 1-10, giá vàng đã phục hồi ấn tượng, giành lại 60 USD để đạt mức 3.860 USD/ounce.

Hoạt động chốt lời diễn ra mạnh mẽ sau khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục vào hôm 30-9. Tuy nhiên, đà giảm của vàng được hạn chế bởi lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa, khi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa chưa đạt được thỏa thuận về kế hoạch tài trợ chi tiêu cho các hoạt động liên bang. Điều này sẽ gây ra sự gián đoạn lớn, bao gồm đình chỉ các dịch vụ công và cắt giảm lương của nhân viên liên bang.

Hậu quả của tình trạng trên được dự báo sẽ ảnh hưởng nặng đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026.

Nhà Trắng đã đe dọa sa thải nhân viên thay vì cho nghỉ phép tạm thời, trong khi các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ chịu áp lực từ phe tiến bộ trong đảng để đối đầu với ông Trump.

Tình hình bất ổn này đã tạo ra tâm lý lo lắng trên thị trường tài chính. Từ đó, nhiều người tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý. Giá vàng hôm nay sau khi rơi xuống 3.800 USD /ounce đã bật tăng trở lại

Giới phân tích nhận định sự bất ổn từ nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ, tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong vai trò tài sản trú ẩn vốn an toàn.

Tuy nhiên, hoạt động chốt lời và biến động của đồng USD có thể gây ra những dao động ngắn hạn. Các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế và diễn biến chính trị để định hướng mua- bán trong thời gian tới.

Trước đó, tại Việt Nam, cuối ngày 30-9, giá vàng miếng SJC cũng lên tới 136,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra cán mức 132,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 1-10: Biến động dữ dội- Ảnh 2.

Tin liên quan

Xóa độc quyền vàng miếng từ ngày 10-10, doanh nghiệp có kịp nhập vàng hạ nhiệt thị trường?

Xóa độc quyền vàng miếng từ ngày 10-10, doanh nghiệp có kịp nhập vàng hạ nhiệt thị trường?

(NLĐO) – Các ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện cần sớm chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng

Sáng 30-9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lại đồng loạt tăng

(NLĐO) – Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, thúc đẩy giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng đi lên những mốc cao, vượt 137 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 30-9: Lập kỷ lục mới

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 30-9, lao lên hàng chục USD/ounce khi thị trường lo ngại Chính phủ Mỹ có thể dừng hoạt động, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn gia tăng

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn
