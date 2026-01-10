Giá vàng SJC sát mốc 160 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn hỏi mua

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng SJC sát mốc 160 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn hỏi mua

Thái Phương

(NLĐO) - Bất chấp giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn cuối ngày 10-1 neo ở mức cao, nhu cầu giao dịch của người dân vẫn rất lớn

Cuối ngày 10-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 157,8 triệu đồng/lượng, bán ra 159,8 triệu đồng/lượng - ổn định so với buổi sáng. 

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng nhẫn cũng được giao dịch ổn định quanh mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào, 156,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Bất chấp giá vàng tăng cao, nhu cầu giao dịch của người dân vẫn rất lớn. Không chỉ tại các cửa hàng, giao dịch trên chợ mạng cũng nhộn nhịp không kém. Nhiều người hỏi mua từ vài lượng đến cả chục lượng vàng miếng, vàng nhẫn trên chợ mạng.

Nhiều chuyên gia cảnh báo theo quy định mới, người dân có thể bị phạt nặng nếu mua bán, giao dịch vàng miếng ở những nơi không được cấp phép.

Theo Nghị định 340/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9-2-2026, người nào mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng và sử dụng vàng làm phương thức thanh toán sẽ bị phạt cảnh cáo. Nếu tái phạm nhiều lần, hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu tới 20 triệu đồng.

Giá vàng SJC sát mốc 160 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn hỏi mua - Ảnh 2.

Theo giá vàng hiện tại, người dân mua từ 1 chỉ vàng trở lên sẽ phải chuyển khoản qua tài khoản thanh toán

Hành vi không thực hiện thanh toán mua bán vàng qua tài khoản theo quy định sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng. Cụ thể, việc thanh toán mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày phải được thực hiện thông qua tài khoản của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Mức phạt cao nhất liên quan các vi phạm về hoạt động kinh doanh vàng được quy định tại khoản 8, Điều 28, Nghị định 340/2025. Theo đó, phạt tiền từ 300 triệu tới 400 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, mua bán vàng miếng mà không có giấy phép sản xuất, kinh doanh vàng miếng; xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng mà không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp… Các hành vi này còn bị xử phạt bổ sung là tịch thu số vàng vi phạm; đình chỉ hoạt động mua bán vàng miếng 6-9 tháng; đình chỉ hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu 6-12 tháng…

Giá vàng SJC sát mốc 160 triệu đồng/lượng, nhiều người vẫn hỏi mua - Ảnh 3.

 

Tin liên quan

Sáng 10-1, giá vàng miếng SJC có biến động bất ngờ

Sáng 10-1, giá vàng miếng SJC có biến động bất ngờ

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng tiếp theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới, vàng miếng SJC bán ra 159,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10-1: Tiếp tục đi lên

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới chưa dừng đà tăng khi tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư vẫn còn cao.

Sáng 9-1, giá vàng miếng SJC bỏ xa mốc 158 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Giá vàng trong nước giao dịch sáng nay, 9-1, tăng trở lại với cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn, theo đà đi lên của giá vàng thế giới

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nghị định 340 phạt nặng giao dịch vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo