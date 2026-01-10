HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 10-1, giá vàng miếng SJC có biến động bất ngờ

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng tiếp theo đà đi lên mạnh mẽ của giá thế giới, vàng miếng SJC bán ra 159,8 triệu đồng/lượng.

Sáng 10-1, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị khác đồng loạt niêm yết mua bán trong khoảng 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng – tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC chạm lại mốc đỉnh từng lập vào ngày 24-12-2025.

Tương tự, giá vàng nhẫn thương hiệu SJC cũng tăng mạnh lên 154,3 - 156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao hơn 1,4 triệu đồng so với hôm qua.

Vàng nhẫn trơn nhiều thương hiệu khác cũng được giao dịch ở mốc cao mới, Công ty vàng PNJ giao dịch  154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng (mua - bán); Công ty Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch lần lượt 155,6 triệu đồng/lượng mua vào, 158,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng cao nhất được ghi nhận tại Bảo Tín Minh Châu, khi mua vào - bán ra lên tới 156,8 - 159,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng mạnh lên 160 triệu đồng / lượng theo xu hướng toàn cầu - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước tăng tiếp

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên mạnh mẽ của giá vàng thế giới. Ngược với dự báo giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn trước áp lực chốt lời, kim loại quý bất ngờ vượt vùng 4.500 USD/ounce khi chốt tuần ở mức 4.510 USD/ounce, cao hơn khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước.

Mốc giá đỉnh của vàng thế giới là 4.545 USD/ounce lập vào ngày 26-12-2025.

Giá vàng đi lên khi thông tin mới nhất về dữ liệu việc làm của Mỹ tháng 12-2025 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, khiến thị trường nhận định khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dự báo FED sẽ có thêm một vài lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, sau khi đã có 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất của năm ngoái. Hiện lãi suất cơ bản của Mỹ đang ở mức 3,5% - 3,75%/năm. FED giảm lãi suất, đồng USD tiếp tục suy yếu sẽ giúp giá vàng hưởng lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 143,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tăng mạnh lên 160 triệu đồng / lượng theo xu hướng toàn cầu - Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 10-1: Tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay 10-1: Tiếp tục đi lên

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới chưa dừng đà tăng khi tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư vẫn còn cao.

Sáng 9-1, giá vàng miếng SJC bỏ xa mốc 158 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Giá vàng trong nước giao dịch sáng nay, 9-1, tăng trở lại với cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn, theo đà đi lên của giá vàng thế giới

Chiều 8-1, giá vàng miếng SJC giảm nhanh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC mất gần cả triệu đồng mỗi lượng do ảnh hưởng từ đà giảm mạnh của giá thế giới.

giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng giá vàng bảo tín mạnh hải
