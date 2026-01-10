Sáng 10-1, giá vàng miếng SJC có biến động bất ngờ

Sáng 10-1, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị khác đồng loạt niêm yết mua bán trong khoảng 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng – tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC chạm lại mốc đỉnh từng lập vào ngày 24-12-2025.

Tương tự, giá vàng nhẫn thương hiệu SJC cũng tăng mạnh lên 154,3 - 156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao hơn 1,4 triệu đồng so với hôm qua.

Vàng nhẫn trơn nhiều thương hiệu khác cũng được giao dịch ở mốc cao mới, Công ty vàng PNJ giao dịch 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng (mua - bán); Công ty Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch lần lượt 155,6 triệu đồng/lượng mua vào, 158,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng cao nhất được ghi nhận tại Bảo Tín Minh Châu, khi mua vào - bán ra lên tới 156,8 - 159,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng tiếp

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên mạnh mẽ của giá vàng thế giới. Ngược với dự báo giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn trước áp lực chốt lời, kim loại quý bất ngờ vượt vùng 4.500 USD/ounce khi chốt tuần ở mức 4.510 USD/ounce, cao hơn khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước.

Mốc giá đỉnh của vàng thế giới là 4.545 USD/ounce lập vào ngày 26-12-2025.

Giá vàng đi lên khi thông tin mới nhất về dữ liệu việc làm của Mỹ tháng 12-2025 thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, khiến thị trường nhận định khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Dự báo FED sẽ có thêm một vài lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, sau khi đã có 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất của năm ngoái. Hiện lãi suất cơ bản của Mỹ đang ở mức 3,5% - 3,75%/năm. FED giảm lãi suất, đồng USD tiếp tục suy yếu sẽ giúp giá vàng hưởng lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 143,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.



