Giá vàng hôm nay 10-1: Tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay duy trì đà tăng

Đầu ngày 10-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế chốt tuần tại 4.510 USD/ounce, tăng 58 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.452 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng hôm nay được củng cố nhờ dữ liệu tháng 12-2025 tại Mỹ chỉ tăng 50.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, khiến thị trường định giá cao hơn khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro vẫn chiếm ưu thế, nhiều cá nhân và tổ chức tiếp tục tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng. Các rủi ro địa chính trị, bao gồm căng thẳng Mỹ - Venezuela, lo ngại xung đột tại Iran là động lực chính hỗ trợ cho giá vàng hôm nay.

Thị trường tài chính cũng đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm 2026, với lần đầu tiên có thể vào tháng 4, khi dữ liệu kinh tế cho thấy nền kinh tế Mỹ đang khởi sắc. Lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng, đồng thời khiến đồng USD trong tương lai có nguy cơ suy yếu, tạo lợi thế cho giá vàng.

Thông tin này có thể đã thúc đẩy lực mua mạnh mẽ trong phiên giao dịch đêm qua, tăng thêm động lực cho giá vàng thế giới đi lên.