Giá vàng thế giới liên tục biến động, vì sao giá vàng trong nước vẫn "đi ngang"?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hỏi nóng - đáp nhanh

Giá vàng thế giới liên tục biến động, vì sao giá vàng trong nước vẫn "đi ngang"?

Thái Phương thực hiện

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn giao dịch chiều nay, 17-1, vẫn neo ở mức cao, bất chấp biến động rất mạnh của giá vàng thế giới

Chiều 17-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 160,8 triệu đồng/lượng mua vào và 162,8 triệu đồng/lượng bán ra - không thay đổi so với hôm trước. 

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng "đi ngang", mua - bán ở mức 157,2 – 159,7 triệu đồng/lượng. 

Những ngày gần đây, giá vàng trong nước có xu hướng chững lại, trái ngược với diễn biến rất mạnh của giá vàng thế giới khi mỗi phiên có thể biến động 50 – 100 USD/ounce.

Sự lệch pha ấy khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với chuyên gia vàng Trần Duy Phương xung quanh vấn đề này.

* Phóng viên: Giá vàng thế giới biến động rất mạnh trước khi chốt tuần giao dịch ở mức 4.596 USD/ounce song giá vàng trong nước vẫn đi ngang, theo ông là vì sao?

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ổn định giữa biến động thị trường tài chính - Ảnh 2.

Ông Trần Duy Phương

- Chuyên gia vàng Trần Duy Phương: Có một số nguyên nhân, như nhu cầu mua vàng trên thị trường không cao như giai đoạn trước; vàng miếng SJC vẫn khan hiếm trong khi nhu cầu mua vàng nhẫn, vàng trang sức cũng không tăng mạnh...

Hiện nay, giá vàng nhẫn ở các thương hiệu tư nhân cũng bám theo giá vàng miếng SJC, chứ không tăng đột biến.

Các tiệm vàng không ghi nhận biến động lớn do lực mua không cao. Bởi lẽ, phần lớn những người có nhu cầu mua vàng đã mua trước đó, nhất là trong giai đoạn tháng 10 và 11-2025. 

Chưa kể, mỗi lượng vàng SJC hiện vượt 162 triệu đồng là mức rất cao so với thu nhập của nhiều người.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ổn định giữa biến động thị trường tài chính - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC tăng khoảng 7% từ đầu năm tới nay, trong khi giá bạc tăng hơn 25%

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng từ tháng 12-2025 tới nay cũng là yếu tố khiến nhu cầu mua vàng hạ nhiệt. Một phần dòng tiền nhàn rỗi có xu hướng dịch chuyển từ vàng sang kênh gửi tiết kiệm.

Đáng chú ý, một bộ phận nhà đầu tư đã chuyển từ vàng sang bạc, khiến kênh vàng không còn được chú trọng như giai đoạn trước. 

Đơn cử, giá vàng từ đầu năm 2026 tới nay tăng gần 7% nhưng giá bạc tăng hơn 25% - gấp 3 lần.

Ngoài ra, trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng đang ở mức khá cao nên rủi ro điều chỉnh là có thể. 

Những yếu tố nêu trên khiến tâm lý mua vàng ở thời điểm hiện tại không nhiều. Người có nhu cầu mua vàng đang chờ giá điều chỉnh hoặc tạm thời gửi tiết kiệm hay mua bạc để có mức sinh lời tốt hơn.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ổn định giữa biến động thị trường tài chính - Ảnh 4.

Giá vàng miếng SJC dao động trong vùng hẹp 1 tuần qua, dù giá thế giới biến động mạnh

* Vậy sắp tới, giá vàng trong nước có thể giảm không?

- Giá vàng thế giới sau giai đoạn tăng nóng đang vào "vùng trũng thông tin" khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ - Iran hay Mỹ - Venezuela tạm lắng dịu; dữ liệu kinh tế của Mỹ tích cực hơn nên xác suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh lãi suất tiếp theo chưa rõ ràng…

Nếu sắp tới không có thông tin bất ngờ, giá vàng thế giới có thể giảm khi nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trong năm 2025 và từ đầu năm 2026 tới nay. 

Khi đó, giá vàng trong nước cũng có thể giảm theo. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn còn chịu tác động của một yếu tố khác là nguồn cung vàng gia tăng từ những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước.

Khi đó, giá vàng miếng SJC có thể thu hẹp cách biệt với giá thế giới từ mức chênh lệch khoảng 16-17 triệu đồng/lượng hiện nay.


Tin liên quan

Sáng 17-1, giá vàng miếng SJC nới rộng cách biệt với thế giới

Sáng 17-1, giá vàng miếng SJC nới rộng cách biệt với thế giới

(NLĐO) – Giá vàng thế giới giảm phiên cuối tuần nhưng vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục duy trì mốc cao.

Giá vàng hôm nay 17-1: Sụt giảm sâu

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay lao dốc mạnh trong bối cảnh nhà đầu tư bán chốt lời sau chuỗi phiên tăng nóng.

Đến sáng 16-1, giá vàng miếng SJC tăng 10 triệu đồng/lượng trong 2 tuần

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC giao dịch sáng nay, 16-1, đã chững lại. Dù vậy, chỉ trong khoảng 2 tuần, mỗi lượng vàng đã tăng tới 10 triệu đồng

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo