Giá vàng thế giới liên tục biến động, vì sao giá vàng trong nước vẫn "đi ngang"?

Chiều 17-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 160,8 triệu đồng/lượng mua vào và 162,8 triệu đồng/lượng bán ra - không thay đổi so với hôm trước.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng "đi ngang", mua - bán ở mức 157,2 – 159,7 triệu đồng/lượng.

Những ngày gần đây, giá vàng trong nước có xu hướng chững lại, trái ngược với diễn biến rất mạnh của giá vàng thế giới khi mỗi phiên có thể biến động 50 – 100 USD/ounce.

Sự lệch pha ấy khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với chuyên gia vàng Trần Duy Phương xung quanh vấn đề này.

* Phóng viên: Giá vàng thế giới biến động rất mạnh trước khi chốt tuần giao dịch ở mức 4.596 USD/ounce song giá vàng trong nước vẫn đi ngang, theo ông là vì sao?



Ông Trần Duy Phương

- Chuyên gia vàng Trần Duy Phương: Có một số nguyên nhân, như nhu cầu mua vàng trên thị trường không cao như giai đoạn trước; vàng miếng SJC vẫn khan hiếm trong khi nhu cầu mua vàng nhẫn, vàng trang sức cũng không tăng mạnh...

Hiện nay, giá vàng nhẫn ở các thương hiệu tư nhân cũng bám theo giá vàng miếng SJC, chứ không tăng đột biến.

Các tiệm vàng không ghi nhận biến động lớn do lực mua không cao. Bởi lẽ, phần lớn những người có nhu cầu mua vàng đã mua trước đó, nhất là trong giai đoạn tháng 10 và 11-2025.

Chưa kể, mỗi lượng vàng SJC hiện vượt 162 triệu đồng là mức rất cao so với thu nhập của nhiều người.

Giá vàng miếng SJC tăng khoảng 7% từ đầu năm tới nay, trong khi giá bạc tăng hơn 25%

Mặt bằng lãi suất tiền gửi tăng từ tháng 12-2025 tới nay cũng là yếu tố khiến nhu cầu mua vàng hạ nhiệt. Một phần dòng tiền nhàn rỗi có xu hướng dịch chuyển từ vàng sang kênh gửi tiết kiệm.

Đáng chú ý, một bộ phận nhà đầu tư đã chuyển từ vàng sang bạc, khiến kênh vàng không còn được chú trọng như giai đoạn trước.

Đơn cử, giá vàng từ đầu năm 2026 tới nay tăng gần 7% nhưng giá bạc tăng hơn 25% - gấp 3 lần.

Ngoài ra, trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng đang ở mức khá cao nên rủi ro điều chỉnh là có thể.

Những yếu tố nêu trên khiến tâm lý mua vàng ở thời điểm hiện tại không nhiều. Người có nhu cầu mua vàng đang chờ giá điều chỉnh hoặc tạm thời gửi tiết kiệm hay mua bạc để có mức sinh lời tốt hơn.

Giá vàng miếng SJC dao động trong vùng hẹp 1 tuần qua, dù giá thế giới biến động mạnh

* Vậy sắp tới, giá vàng trong nước có thể giảm không?

- Giá vàng thế giới sau giai đoạn tăng nóng đang vào "vùng trũng thông tin" khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ - Iran hay Mỹ - Venezuela tạm lắng dịu; dữ liệu kinh tế của Mỹ tích cực hơn nên xác suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) điều chỉnh lãi suất tiếp theo chưa rõ ràng…

Nếu sắp tới không có thông tin bất ngờ, giá vàng thế giới có thể giảm khi nhà đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh trong năm 2025 và từ đầu năm 2026 tới nay.

Khi đó, giá vàng trong nước cũng có thể giảm theo. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn còn chịu tác động của một yếu tố khác là nguồn cung vàng gia tăng từ những giải pháp của Ngân hàng Nhà nước.

Khi đó, giá vàng miếng SJC có thể thu hẹp cách biệt với giá thế giới từ mức chênh lệch khoảng 16-17 triệu đồng/lượng hiện nay.



