Quốc tế

Giá vàng tương lai cao kỷ lục sau thông tin "Mỹ áp thuế nhập khẩu vàng thỏi 1 kg"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Giá vàng tương lai ngày 8-8 có thời điểm tăng lên mức cao kỷ lục sau khi xuất hiện thông tin Mỹ áp thuế nhập khẩu với vàng thỏi 1 kg.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay vẫn trên đà tăng trong tuần thứ hai liên tiếp do bất ổn về thuế quan và hy vọng cắt giảm lãi suất từ Mỹ.

Tính đến 4 giờ 46 phút sáng 8-8 (giờ GMT), giá vàng giao ngay ổn định ở mức 3.397,85 USD/ounce sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 23-7 vào đầu phiên. Giá vàng thỏi đã tăng hơn 1% trong tuần này.

Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ đã tăng 1,1% lên 3.490,70 USD sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3.534,10 USD.

Ảnh: Tavex Bullion

Ảnh: Tavex Bullion

Kể từ thời điểm có thông tin Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi 1 kg, chênh lệch giá giữa giá vàng tương lai New York và giá vàng giao ngay đã tăng thêm khoảng 100 USD.

Tờ Financial Times hôm 7-8 trích một lá thư từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ - đề ngày 31-7 - cho biết vàng thỏi 1 kg và 100 ounce nên được phân loại theo mã hải quan chịu mức thuế cao hơn. Động thái này có thể ảnh hưởng đến Thụy Sĩ, trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.

Giám đốc điều hành tại GoldSilver Central (Singapore), Brian Lan, nhận định mức thuế đối với vàng thỏi sẽ gây ra sự gián đoạn hoặc một số vấn đề liên quan đến việc thanh toán của các ngân hàng lớn.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu đối với hàng chục quốc gia có hiệu lực từ ngày 7-8, khiến các đối tác thương mại lớn như Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ phải vội vã tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn.

Vàng thường được sử dụng như một tài sản lưu trữ giá trị an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính.

Trong các diễn biến khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 38,20 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.343,64 USD và giá palladium giữ nguyên ở mức 1.150,94 USD.

Tin liên quan

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh, nhiều người vẫn "chịu chi" mua vào

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh, nhiều người vẫn "chịu chi" mua vào

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chạm mốc đỉnh lịch sử quanh 124 triệu đồng/lượng, bỏ xa vàng nhẫn và giá vàng thế giới.

Hé lộ tòa nhà 6 tầng chứa đầy vàng ở Singapore

(NLĐO) - Cảm giác bất an ngày càng tăng là nguyên nhân thúc đẩy làn sóng đưa vàng ra nước ngoài lưu trữ của giới siêu giàu.

Giá vàng vẫn biến động khó lường

Tác động từ giá vàng thế giới và nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá vàng trong nước tăng cao

