Giá vé chợ đen xem Việt Nam đấu Nepal tăng gấp 3 lần

Trước thềm bóng lăn trên sân Thống Nhất (TP HCM), giá vé trên thị trường chợ đen được các phe vé rao giá cao nhất đến 1,4 triệu đồng (so với giá gốc 400 ngàn đồng), hơn 3 lần mức vé ban đầu trong chiều 14-10.

Chỉ vài giờ trước giờ thi đấu (lúc 19 giờ 30), vé khán đài A đang dao động từ 1-1,4 triệu đồng (tuỳ khu ghế). Trong khi đó, khán đài C và D đang có mức giá 400 ngàn đồng (gấp 2 lần mức giá 200 ngàn đồng ban đầu).

"Vé còn rất ít, cần nhiều thì chị tìm thêm cho" - một phe vé chia sẻ khi được hỏi mua với số lượng nhiều.

Sức nóng của vé xem tuyển Việt Nam tái đấu của Nepal vẫn đang rất cao

Trước đó, vé bán trực tiếp tại sân Thống Nhất đã được bán sạch trong hơn 30 phút vào ngày 12-10.

Điều này xảy ra vì tuyển Việt Nam trở lại sân Thống Nhất sau khoảng thời gian rất dài, khoảng 3 năm - kể từ lần góp mặt tại Giải tam hùng Hưng Thịnh Cup 2022 giúp người hâm mộ tỏ ra phấn khích. Bên cạnh đó, việc trung tâm khán đài B không được mở cửa vì xuống cấp và đang chờ sửa chữa, khiến số lượng vé bán ra bị giảm đi rất nhiều.

Ngay sau vé được bán hết, thị trường giá chợ đen nhanh chóng được rao với giá gấp đôi.

Vào tối nay (lúc 19 giờ 30 phút ngày 14-10), tuyển Việt Nam sẽ tái đấu với Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 - bảng F.