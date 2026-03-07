Giá vé máy bay đi châu Âu khan và lên cả trăm triệu, nhiều người “đứng ngồi không yên"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vé máy bay đi châu Âu khan và lên cả trăm triệu, nhiều người “đứng ngồi không yên"

Thái Phương

(NLĐO) – Do ảnh hưởng chiến sự, giá vé máy bay Việt Nam đi châu Âu tăng cao hoặc hết chỗ khiến cả khách lẫn công ty du lịch "đứng ngồi không yên"

Sáng 7-3, cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy một loạt chuyến bay từ Việt Nam đi Trung Đông của các hãng Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines phải hủy hoặc bị ảnh hưởng.

Những ngày qua, căng thẳng chiến sự khiến nhiều nước ở khu vực Trung Đông phải đóng/hạn chế không phận, không chỉ các chuyến bay thẳng tới khu vực này mà nhiều đường bay đi châu Âu quá cảnh cũng bị tác động. Giá vé máy bay đi châu Âu tăng rất mạnh nhưng hành khách không có sự lựa chọn. 

Theo ghi nhận, ngay thời điểm vừa xảy ra chiến sự 28-2, nhiều chuyến bay thẳng của các hãng Việt Nam đi châu Âu (Frankfurt, Paris, London) có lúc giá vé nhảy dựng lên hơn 110 triệu đồng một chiều. Các hãng nước ngoài cũng hết hạng phổ thông, chỉ còn vé thương gia 60-285 triệu đồng. 

Tới trưa nay, theo khảo sát của phóng viên, giá vé máy bay đi châu Âu của Vietnam Airlines trong 1-2 tuần tới đều không còn chỗ. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các hãng hàng không khác.

Theo đại diện một hãng hàng không, sau Tết Nguyên đán là cao điểm khách Việt đi châu Âu từ người đi làm việc, công tác, du học sinh trở lại học tập. Thời điểm xảy ra chiến sự, các hãng khác bị ảnh hưởng lịch bay do hạn chế/đóng cửa không phận buộc khách phải chuyển sang mua vé Vietnam Airlines càng khiến các đường bay này thêm căng thẳng.

TIN LIÊN QUAN

Chị Hoài Thương (ngụ TPHCM) cho biết bạn chị là Việt kiều, sống và làm việc ở Cộng hòa Séc. Tết rồi, bạn chị có về thăm gia đình ở TPHCM, dự định khoảng giữa tháng Giêng mới trở lại châu Âu làm việc. "Chưa kịp mua vé máy bay thì chiến sự nổ ra, giá vé đi châu Âu tăng gấp nhiều lần ngày thường hoặc không còn vé nên đến giờ bạn tôi dự kiến ở lại thêm 1-2 tuần nữa mới tính" – chị Thương kể.

Ở chiều ngược lại, nhiều người Việt đi du lịch châu Âu tự túc hoặc đón Tết ở nước ngoài cùng gia đình, cũng chưa thể trở về Việt Nam do hãng hàng không điều chỉnh lịch khai thác hoặc hủy chuyến.

Không chỉ khách bay tự túc, nhiều công ty du lịch cũng lo sốt vó khi khách đặt tour trọn gói đi châu Âu khởi hành cuối tháng 3, đầu tháng 4 đang muốn dời hoặc hủy tour vì lo ngại chiến sự.

Giá vé máy bay đi châu Âu tăng cao do chiến sự Trung Đông năm 2026 - Ảnh 2.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Munich, Đức

Ông Nguyễn Ngọc An, Phó tổng giám đốc Công ty Lữ hành Vietluxtour, thông tin công ty có làm đại lý cho các hãng hàng không và hiện nhận được rất nhiều yêu cầu đổi, dời lịch bay giữa Việt Nam và các nước ở Trung Đông, châu Âu. 

Theo ông, khách có lịch bay gần thì xin đổi vé hoặc hủy vé. Riêng khách đi tour trọn gói khoảng tháng 4-5 mới khởi hành cũng bị ảnh hưởng đáng kể (vì giờ này đã phải làm thủ tục xin visa).

"Các hãng cũng có chính sách hỗ trợ, tuy nhiên nếu dời lịch bay thì khả thi hơn, còn nếu hoàn vé và chuyển sang hãng khác rất khó do giá vé đang tăng rất cao. Một số tour đi châu Âu giá chỉ khoảng 60-70 triệu đồng/khách nhưng những ngày qua có thời điểm riêng giá vé máy bay đã khoảng 70 triệu đồng là quá cao. Phương án đổi hãng bay cho tour trọn gói của khách cũng rất khó với các công ty du lịch" – ông Ngọc An nói.

Ông Phan Trà, Giám đốc Công ty du lịch Tugo, cũng nói rằng du lịch nước ngoài, nhất là đi châu Âu và những điểm đến có đường bay quá cảnh ở Trung Đông sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Các doanh nghiệp lữ hành đang làm việc với đối tác và khách hàng để bảo đảm tốt nhất quyền lợi của khách.

"Công ty cũng định hướng chuyển sang khai thác một số thị trường du lịch nước ngoài khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… để đáp ứng nhu cầu đa dạng và thêm sự lựa chọn cho khách. Khi tình hình chiến sự ổn định, mới quay lại các tour xa hơn" – ông Trà nói.

Giá vé máy bay đi châu Âu tăng cao do chiến sự Trung Đông năm 2026 - Ảnh 3.

Vé máy bay của Vietnam Airlines đi Đức không còn chỗ nhiều ngày trong tháng 3

Trước diễn biến phức tạp của tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông, Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh đường bay và kế hoạch khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu nhằm tránh các vùng trời chịu ảnh hưởng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Việc điều chỉnh đường bay có thể khiến thời gian bay kéo dài hơn và ảnh hưởng dây chuyền đến lịch khai thác toàn mạng bay. Tuy nhiên, đây là giải pháp cần thiết, thể hiện nguyên tắc an toàn là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết định khai thác của Vietnam Airlines.

Tin liên quan

Mùng 4 Tết, giá vé máy bay trở lại TPHCM cao chót vót

Mùng 4 Tết, giá vé máy bay trở lại TPHCM cao chót vót

(NLĐO) – Người dân bắt đầu trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam sau Tết, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao đẩy giá vé nhiều chặng cao chót vót.

Mùng 1 Tết, giá vé máy bay từ TPHCM đi Hà Nội thấp bất ngờ

(NLĐO) – Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu năm mới xấp xỉ 120.000 lượt, trong đó khách đi từ TPHCM vẫn áp đảo.

Bất ngờ giá vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội dịp Tết

(NLĐO) – Trong khi giá vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội dịp Tết hạ nhiệt đôi chút so với ngày trước thì các chặng khác vẫn khan hiếm

giá vé máy bay du lịch nước ngoài vé máy bay du lịch châu Âu cộng hòa séc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo