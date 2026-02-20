Mùng 4 Tết, giá vé máy bay trở lại TPHCM cao chót vót

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết dự kiến trong ngày 20-2 (mùng 4 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất khai thác tổng cộng 1.037 chuyến bay với trên 170.700 lượt hành khách.

Đây là ngày có lượng khách qua sân bay này cao nhất từ trước tới nay, vượt qua các con số kỷ lục của cao điểm trước Tết 2026. Trong đó, số lượng chuyến bay và khách đến TPHCM từ các nhà ga quốc nội áp đảo.

Cụ thể, có tổng cộng 360 chuyến bay quốc nội đến Tân Sơn Nhất với hơn 70.700 lượt khách – phản ánh nhu cầu trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam sau Tết của người dân tăng cao. Năm nay, ngày làm việc chính thức là ngày 23-2 (tức mùng 7 Tết) nhưng nhiều người chọn bay sớm từ mùng 3,4 Tết.

Chị Võ Quỳnh (ngụ phường Gia Định, TPHCM) cho biết vừa có chuyến bay từ sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai) vào TPHCM rạng sáng mùng 4 Tết. Bay sớm lúc 2 giờ nhưng máy bay gần kín chỗ, khởi hành đúng giờ.

Nhiều người cũng thông tin các chuyến bay sớm mùng 3,4 Tết khá suôn sẻ, không quá đông đúc và không bị chậm chuyến kéo dài.

Chuyến bay hạ cánh ở TPHCM lúc 3 giờ 22 sáng nay. Ảnh: NVCC

Nhu cầu trở lại TPHCM tăng cao từ ngày mùng 4 Tết

Do nhu cầu trở lại TPHCM tăng cao nên giá vé máy bay cũng ngất ngưởng và không còn nhiều sự lựa chọn nếu mua đi ngay thời điểm này. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay, một loạt đường bay ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc vào TPHCM như sân bay Vinh, Thọ Xuân (Thanh Hóa), Cát Bi (Hải Phòng)… đều "cháy vé" hoặc còn rất ít, giá cao chót vót.

Chặng bay từ sân bay Vinh (Nghệ An) vào TPHCM nếu khởi hành trong chiều, tối nay hoặc mùng 5,6 Tết đều không còn đường bay thẳng hoặc "cháy vé". Nếu bay nối chuyến từ Vinh – Hà Nội rồi Hà Nội bay tiếp vào TPHCM, giá vé từ 9 triệu đồng.

Chặng bay từ Thanh Hóa vào TPHCM "cháy vé" từ nay tới hết ngày mùng 10 tháng Tết. Tương tự, chặng bay từ Hải Phòng vào TPHCM không còn vé từ nay tới hết mùng 9 Tết.

Do không mua được vé những chặng bay trên, nhiều người phải đổi kế hoạch di chuyển ra Hà Nội bằng ô tô để bay vào TPHCM. Chặng bay nhộn nhịp nhất nước từ Hà Nội đi TPHCM nếu khởi hành vào chiều, tối nay vẫn còn vé đang được mở bán hạng thương gia từ 9,8 triệu đồng/vé.

Các ngày tiếp theo từ Hà Nội vào TPHCM mùng 6,7 Tết cũng trong tình trạng "cháy vé", một số hãng như Vietjet, Sun PhuQuoc Aiways áp dụng bay nối chuyến tới Phú Quốc rồi mới bay tiếp vào TPHCM, giá từ 5,98 triệu đồng/vé.

Giá vé chặng Vinh - TPHCM cao chót vót